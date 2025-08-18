La victoria que celebró este domingo Patronato como local ante Arsenal por 1 a 0 le permitió acomodarse en los primeros sectores de la Zona A del campeonato de la Primera Nacional. En este punto, el Rojinegro escaló del séptimo al cuarto escalón de las posiciones.
¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la victoria ante Arsenal?
El triunfo le permitió a Patronato escalar tres lugares en la Zona A del campeonato de la Primera Nacional. El Rojinegro se consolida en puestos de reducido.
18 de agosto 2025 · 09:44hs
Nota relacionada: Patronato derrotó a Arsenal en el Grella
Con 41 unidades, el elenco de barrio Villa Sarmiento achicó distancia sobre Deportivo Madryn, el líder del sector. A su vez se distanció a seis unidades de Los Andes, equipo que se ubica una posición por debajo de los puestos de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026.
Posiciones de la Zona A de la Primera Nacional
Deportivo Madryn 47
Atlanta 44
San Miguel 43
Patronato 41
Gimnasia y Tiro 40
Tristán Suárez 40
San Martín 40
Deportivo Maipú 36
Los Andes 35
All Boys 33
Racing 33
Colegiales 33
Almagro 31
Quilmes 30
Ferro 30
Güemes 27
Alvarado 26
Arsenal 24