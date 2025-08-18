¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la victoria ante Arsenal?

El triunfo le permitió a Patronato escalar tres lugares en la Zona A del campeonato de la Primera Nacional. El Rojinegro se consolida en puestos de reducido.

La victoria que celebró este domingo Patronato como local ante Arsenal por 1 a 0 le permitió acomodarse en los primeros sectores de la Zona A del campeonato de la Primera Nacional. En este punto, el Rojinegro escaló del séptimo al cuarto escalón de las posiciones.

Con 41 unidades, el elenco de barrio Villa Sarmiento achicó distancia sobre Deportivo Madryn, el líder del sector. A su vez se distanció a seis unidades de Los Andes, equipo que se ubica una posición por debajo de los puestos de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026.