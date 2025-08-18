Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras la victoria ante Arsenal?

El triunfo le permitió a Patronato escalar tres lugares en la Zona A del campeonato de la Primera Nacional. El Rojinegro se consolida en puestos de reducido.

18 de agosto 2025 · 09:44hs
La victoria que celebró este domingo Patronato como local ante Arsenal por 1 a 0 le permitió acomodarse en los primeros sectores de la Zona A del campeonato de la Primera Nacional. En este punto, el Rojinegro escaló del séptimo al cuarto escalón de las posiciones.

Nota relacionada: Patronato derrotó a Arsenal en el Grella

Con 41 unidades, el elenco de barrio Villa Sarmiento achicó distancia sobre Deportivo Madryn, el líder del sector. A su vez se distanció a seis unidades de Los Andes, equipo que se ubica una posición por debajo de los puestos de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026.

El sóftbol Femenino reunido en Patronato.

Sóftbol: el cierre del torneo de Leyendas de Patronato

Los jugadores de Patronato fesjaron en el vesturario.

Patronato derrotó a Arsenal en el Grella

Posiciones de la Zona A de la Primera Nacional

Deportivo Madryn 47

Atlanta 44

San Miguel 43

Patronato 41

Gimnasia y Tiro 40

Tristán Suárez 40

San Martín 40

Deportivo Maipú 36

Los Andes 35

All Boys 33

Racing 33

Colegiales 33

Almagro 31

Quilmes 30

Ferro 30

Güemes 27

Alvarado 26

Arsenal 24

Patronato Primera Nacional Arsenal
