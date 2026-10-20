José Mariani asumió al frente del gremio durante una jornada que reunió a afiliados, delegados y trabajadores en el centro de la ciudad.

Una importante movilización de trabajadores, afiliados y delegados acompañó ayer la asunción de la nueva Comisión Directiva del Sindicato de Empleados de la Administración Pública de Entre Ríos (Sedapper), encabezada por José Mariani. La actividad se desarrolló en el centro de Paraná y reunió a representantes del sector en una jornada que combinó participación gremial y renovación de autoridades.

La convocatoria comenzó en la Plaza Primero de Mayo, donde se concentraron los participantes antes de iniciar una caminata por las calles céntricas hasta la sede sindical. La movilización permitió visibilizar el acompañamiento de los afiliados a la nueva conducción y marcó el comienzo de una etapa institucional para la organización.

Durante el recorrido, trabajadores y delegados compartieron una jornada de encuentro que tuvo como eje la unidad del sector y el fortalecimiento de la representación sindical. Desde la entidad destacaron la concurrencia y consideraron que constituye una expresión de respaldo a las autoridades que asumieron sus funciones.

Con José Mariani al frente de la Comisión Directiva, Sedapper inicia un nuevo período de gestión, en el que buscará consolidar su presencia entre los trabajadores y fortalecer los espacios de participación de sus afiliados.

La asunción estuvo acompañada por una movilización que reunió a integrantes de la organización y representantes de distintos ámbitos laborales, quienes participaron de la actividad desarrollada en la capital provincial.

Sedapper inició una nueva etapa con una marcha por Paraná

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Desde el sindicato señalaron que la jornada representó una oportunidad para reafirmar los vínculos entre la conducción, los delegados y los trabajadores, en un contexto en el que las organizaciones gremiales mantienen su participación en los debates sobre las condiciones de empleo y los derechos laborales.

La nueva etapa tendrá como uno de sus principales desafíos sostener el diálogo con los afiliados y canalizar las demandas del sector a través de los mecanismos de representación sindical.

Una vez finalizada la movilización, desde Sedapper expresaron su agradecimiento a quienes participaron de la convocatoria y acompañaron la renovación institucional.

La organización destacó especialmente la presencia de trabajadores, afiliados y delegados, a quienes reconoció como parte fundamental de su estructura de representación.

Asimismo, la nueva conducción manifestó su compromiso de continuar fortaleciendo el gremio, ampliar la participación y mantener la defensa de los derechos laborales como uno de los principales objetivos de gestión.

La actividad concluyó en la sede sindical, después de una jornada que tuvo como protagonistas a los integrantes de Sedapper y que dejó formalmente iniciada la gestión encabezada por Mariani.