Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Vicente es rosarino, cumplió cuatro años y eligió una particular temática. La torta, las golosinas y hasta el pogo familiar al ritmo del Quini 6 conquistaron TikTok

Un nene rosarino pidió que su cumpleaños tuviera temática del Quini 6 y su familia cumplió el deseo con una fiesta que se volvió viral en TikTok. Vicente celebró sus cuatro años rodeado de tortas, golosinas y decoraciones inspiradas en el tradicional juego de azar de la Lotería de Santa Fe.

El video fue compartido con una frase que resume la ocurrencia del pequeño y la respuesta de su mamá: “Pov: mi hermano quería que su cumple sea del quini 6. Mi mamá en corto”. A partir de ahí, las imágenes muestran cómo la familia llevó la idea hasta el último detalle.

La torta tuvo como protagonista al tradicional muñeco del Quini 6, mientras que las golosinas, los muffins y la decoración siguieron la misma temática. Pero la celebración no terminó ahí: el festejo incluyó bailes y hasta un pogo familiar al ritmo del clásico jingle del juego.

Una fiesta temática al ritmo del Quini 6

La ocurrencia de Vicente convirtió un cumpleaños infantil en una celebración con identidad bien santafesina. En lugar de elegir personajes de dibujos animados o superhéroes, el pequeño quiso que el Quini 6 fuera el protagonista de su día.

La familia no solo respetó el pedido, sino que también se sumó al entusiasmo del cumpleañero. En el video se ven distintos momentos de la fiesta, desde los detalles de la mesa dulce hasta los familiares bailando al ritmo de la música que identifica al juego de la Lotería de Santa Fe: “Mi corazón con el Quini late más / Elegí seis numeritos, a ganar, siempre a ganar / No dejemos de soñar / Quini 6, vos sos mi amor / Vamos todos a jugar”.

Qué es el Quini 6, el juego de la Lotería de Santa Fe

El Quini 6 es un juego de azar creado en 1988 por la Lotería de Santa Fe que rápidamente se extendió a todo el país. La propuesta consiste en elegir seis números entre el 00 y el 45 para participar de distintas modalidades de premios. Actualmente, los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y domingos.

Con el paso de los años, el juego se convirtió en una marca reconocida de la provincia, con una identidad propia que incluye su tradicional muñeco y su jingle.