Verdulerías: calabaza, papa, cebolla y morrón rojo encabezan las subas

El clima generó escasez e impactó en varios de los productos de consumo habitual en las verdulerías. Desde El Charrúa explican qué conviene comprar hoy.

Los precios de varias de las verduras de consumo habitual en la mesa de los argentinos, como la calabaza, la berenjerna, la cebolla, la papa y el morrón, siguen en alza. La escasez de mercadería, las condiciones climáticas y la menor cantidad de productores en actividad son algunos de los factores que inciden en los aumentos en las verdulerías mayoristas y minoristas.

Así lo confirmó a UNO Nicolás Bevilaqcua, vicepresidente del Mercado Concentrador El Charrúa y presidente de la Asociación de Productores Hortícolas de Paraná, quien explicó que en el sector mayorista la calabaza se comercializa hoy a unos 60.000 pesos por una presentación de 16 kilos, y en los supermercados se consigue a 4.600 pesos el kilo. La bolsa de cebolla alcanza los 60.000 pesos a precio mayorista y en el mercado minorista ronda los 7.000 el kilo. En tanto, un cajón de morrón rojo de 11 kilos puede llegar a los 100.000 pesos, y en la góndola se puede adquirir el kilo a 11.500 pesos.

Estos valores reflejan las dificultades de abastecimiento que atraviesan algunos productos frutihortícolas y que repercuten en los precios de las verdulerías de Paraná y la zona.

En cuanto a la calabaza, precisó que es uno de los productos más afectados por la falta de mercadería. Según explicó, Mendoza, una de las principales zonas proveedoras, prácticamente agotó sus reservas. Al respecto, señaló que en esa provincia los productores suelen conservar las calabazas bajo tierra durante varios meses para extender su disponibilidad hasta septiembre u octubre. Sin embargo, las lluvias y las condiciones climáticas cambiantes complicaron la conservación de la mercadería. “Hoy lo que está en escasez es la calabaza. Mendoza ya no tiene prácticamente nada y las provincias que están quedando para abastecer a todo el país son Salta y Formosa”, señaló.

La menor oferta, sumada a la demanda de los compradores, presiona los precios. “Lo nuestro es mucha oferta y demanda. La provincia que sea mejor postor, se queda con la mercadería que está disponible. Tenés que ponerte a tiro con los mismos precios”, aseguró.

El vicepresidente de El Charrúa también mencionó al zapallo y al morrón rojo entre los productos que presentan dificultades de abastecimiento. En este último caso, indicó que la maduración de las plantas no avanza al ritmo esperado. Un cajón de morrón rojo de aproximadamente 11 kilos puede alcanzar los 100.000 pesos, mientras que el morrón verde se comercializa a unos 20.000 pesos, una diferencia que lo convierte en una alternativa más económica para comerciantes y consumidores.

Papa y cebolla

La papa y la cebolla también registran valores elevados. En estos casos, Bevilaqcua vinculó la situación actual con las consecuencias de temporadas anteriores en las que los precios fueron tan bajos que numerosos productores no pudieron sostener la actividad. “Han quedado pocos productores en el camino. La realidad es que con los precios tan bajos de la temporada anterior se fundieron”, afirmó.

Archivo UNO

En este contexto, la reducción de productores repercute ahora en la disponibilidad de mercadería. A esto se suman las dificultades climáticas en algunas zonas proveedoras. Según detalló, ingresa papa desde Córdoba, mientras que las lluvias en Tucumán complican el panorama. También llega mercadería de Buenos Aires, aunque algunos lotes presentan problemas de calidad por las heladas. “Es una papa que está vidriosa porque, con los fríos que hay en la zona del sur de Buenos Aires se congela”, explicó.

Como referencia de los valores mayoristas, el dirigente señaló que la bolsa de papa, de unos 16 kilos, se ubicaba entre 34.000 y 35.000 pesos. La bolsa de cebolla, de aproximadamente 18 kilos, alcanzaba los 60.000 pesos.

Estos precios corresponden al mercado mayorista y no necesariamente coinciden con los que paga el consumidor en las verdulerías, donde deben contemplarse otros costos de comercialización.

Panorama dispar en frutas

En el rubro de las frutas, las dificultades de abastecimiento también afectan a la banana. Bevilaqcua indicó que los envíos desde Bolivia enfrentaban problemas vinculados con la disponibilidad de combustible y las lluvias. También mencionó dificultades en Paraguay, mientras que la banana proveniente de Ecuador continuaba ingresando con normalidad.

Respecto de la manzana y los cítricos, señaló que sus precios se mantenían relativamente estables, sin aumentos de la magnitud observada en otros productos.

La evolución dispar responde a las diferencias entre las zonas de producción, las condiciones de cosecha y los circuitos de transporte. Mientras algunos artículos escasean, otros cuentan con una oferta suficiente para sostener valores más accesibles.

Dificultades para vender

Bavilacqua señaló que más allá de las subas en varios de los productos, hay un escenario dispar: en contraste de la mercadería con fuertes incrementos, la espinaca, la acelga y la lechuga se venden a valores muy bajos por la abundante oferta.

“Las verduras de hoja presentan precios muy bajos debido a la abundancia de producción local y la falta de demanda. Una docena de atados de espinaca se comercializaba en el mercado mayorista entre 5.000 y 6.000 pesos. La acelga y la lechuga también registran valores reducidos, al punto de que parte de la producción permanece en las quintas sin llegar a venderse”, describió el dirigente, y subrayó: “Este tipo de verduras están regaladísimas”.

También mencionó que el tomate empezó ahora a bajar de precio, porque se incrementa la oferta.

Sin embargo, advirtió que la abundancia no garantiza rentabilidad cuando el mercado no logra absorber la mercadería disponible. Al respecto, evaluó que el problema afecta a toda la cadena: los productores reciben precios bajos, los comerciantes tienen dificultades para vender y los consumidores no siempre cuentan con capacidad económica para aprovechar la oferta. “Cuando abunda la mercadería, no sirve para nadie porque el verdulero no vende, el consumidor no consume y el producto va quedando”, sostuvo.

UNO / Juan Ignacio Pereira

La diferencia entre los productos que escasean y aquellos que se acumulan sin vender evidencia las dificultades que enfrenta el sector para sostener un abastecimiento equilibrado. La producción depende de los ciclos de cada cultivo y de las condiciones climáticas de las distintas regiones, por lo que los períodos de transición entre cosechas pueden generar faltantes. En cambio, cuando la oferta supera la demanda, los precios caen y parte de la cosecha queda sin comercializar.

En este contexto, los comerciantes que compran en El Charrúa deben ajustar sus operaciones a las posibilidades de venta y al dinero disponible. Bevilaqcua explicó que cuando determinados productos escasean y aumentan considerablemente, no todos los verduleros pueden adquirirlos en las cantidades habituales. “El que tiene buena espalda o buen crédito en el mercado, puede llevarlo”, señaló, y concluyó que aunque la mercadería continúa vendiéndose, la comercialización se vuelve más difícil cuando los valores mayoristas obligan a trasladar aumentos al mostrador.