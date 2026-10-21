SMN: miércoles agradable y jueves con lluvias y tormentas

El pronóstico en Entre Ríos anticipa máximas de hasta 25 grados para el miércoles. El jueves aumentará la inestabilidad según el SMN.

El pronóstico en Entre Ríos anticipa máximas de hasta 25 grados para el miércoles. El jueves aumentará la inestabilidad según el SMN.

El pronóstico en Entre Ríos anticipa máximas de hasta 25 grados para el miércoles. El jueves aumentará la inestabilidad según el SMN.

El tiempo en Entre Ríos presentará cambios durante el miércoles 21 y jueves 22 de octubre. La primera jornada estará caracterizada por temperaturas agradables, nubosidad variable y escasas probabilidades de precipitaciones. Sin embargo, para el jueves se anticipa un aumento de la inestabilidad, con posibilidades de lluvias y tormentas en distintas localidades de la provincia.

De acuerdo con los pronósticos, las temperaturas máximas del miércoles se ubicarán entre los 24 y 25 grados en Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Para el jueves, los registros oscilarán entre los 22 y 25 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para el jueves que alcanza a Paraná y Concordia, según la información oficial incorporada al sistema de alertas meteorológicas.

Miércoles con temperaturas agradables

En Paraná se espera un miércoles con cielo parcialmente nublado, períodos de sol y una temperatura mínima de 16 grados, mientras que la máxima alcanzará los 24. La probabilidad de precipitaciones durante el día será del 5%.

En Concordia se anticipan condiciones similares, con nubosidad variable y temperaturas que oscilarán entre los 15 y 24 grados. La posibilidad de lluvias será reducida, con una probabilidad del 7%.

En Gualeguaychú se prevé una jornada mayormente soleada, con una mínima de 13 grados y una máxima de 24. La probabilidad de precipitaciones será del 3%.

Por su parte, Concepción del Uruguay tendrá una mínima de 14 grados y una máxima de 25, con predominio de sol y una probabilidad de lluvias del 4%.

En términos generales, el miércoles ofrecerá condiciones favorables para las actividades al aire libre, aunque la nubosidad podría variar durante el transcurso del día.

Jueves con lluvias y tormentas

Las condiciones meteorológicas comenzarán a modificarse durante el jueves 22, cuando aumentará la humedad y se desarrollarán áreas de inestabilidad.

En Paraná se anticipa una temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 22. La probabilidad de precipitaciones durante el día será del 61%, con posibilidades de tormentas durante la tarde.

En Concordia se esperan registros de entre 18 y 25 grados. La probabilidad de lluvias alcanzará el 90%, con tormentas que podrían desarrollarse durante la tarde y extenderse hacia la noche.

Para Gualeguaychú se pronostica una mínima de 16 grados y una máxima de 23, con una probabilidad de precipitaciones del 67% durante el día. Se prevén chaparrones principalmente desde la tarde, con posibilidades de continuidad durante la noche.

En Concepción del Uruguay, las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados. La probabilidad de precipitaciones será del 58% durante la jornada, con posibilidades de chaparrones y tormentas hacia la tarde y la noche.

Alerta del SMN por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para el jueves 22 de octubre en Paraná y Concordia, con vigencia informada desde las 6 hasta las 23.59.

Según el organismo nacional, las áreas comprendidas podrían registrar lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas.

Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en períodos cortos, caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El SMN estima acumulados de precipitación de entre 40 y 80 milímetros en las zonas bajo advertencia, con posibilidades de superar esos valores de manera puntual.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante los fenómenos más intensos, mantener limpios los desagües, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y permanecer en lugares cerrados durante las tormentas.

La situación meteorológica deberá seguirse durante las próximas horas, ya que tanto los pronósticos como las áreas alcanzadas por las advertencias pueden modificarse.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional