El presidente de Atlético de Rafaela dejó abierta la posibilidad de recibir público de Patronato, aunque dependerá de factores deportivos y económicos.

Patronato podría llevar hinchas a Rafaela para el último partido de la fase regular.

Patronato podría contar con el acompañamiento de sus hinchas en el último partido de la fase regular de la Primera Nacional, cuando visite a Atlético de Rafaela en el estadio Monumental. Sin embargo, la posibilidad todavía no está confirmada y dependerá de distintos factores, entre ellos la situación deportiva de ambos equipos y los costos que implica habilitar una tribuna para el público visitante.

Durante la primera rueda del campeonato 2026, Patronato permitió el ingreso de simpatizantes de Colón de Santa Fe y Atlético Rafaela a la tribuna ubicada sobre calle Ayacucho, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella. En ese marco, los dirigentes de la institución entrerriana y de la Crema habían conversado sobre la posibilidad de establecer un acuerdo de reciprocidad para el encuentro que cerrará la etapa regular.

No obstante, desde Atlético Rafaela aclararon que la decisión estará condicionada por la cantidad de hinchas que puedan viajar desde Paraná y por la necesidad de cubrir los gastos adicionales de seguridad y organización.

Atlético de Rafaela dejó abierta la posibilidad

El presidente de Atlético de Rafaela, Francisco Paravano, se refirió a la eventual presencia de simpatizantes de Patronato en el Monumental y reconoció que todavía resta analizar el escenario deportivo y económico.

“Hay que ver cómo llega Patronato a ese partido y ver si nos podemos poner de acuerdo con el presidente (Adrián Bruffal)”, manifestó el dirigente en declaraciones a Radio ADN 97.9, reproducidas por Código Patrón.

En ese sentido, explicó que la importancia del encuentro será determinante para evaluar la cantidad de público visitante que podría trasladarse hasta Rafaela.

“No es lo mismo la cantidad de gente que pueda llegar a traer Patronato si juega un partido importante o no y no es tan simple”, señaló.

Las declaraciones reflejan que, si bien existe predisposición para alcanzar un acuerdo entre las instituciones, la habilitación de localidades visitantes no constituye todavía una decisión definitiva.

Los costos de seguridad, un factor determinante

Uno de los principales condicionantes para permitir el ingreso de hinchas rojinegros será el costo operativo que demanda la apertura de una tribuna visitante.

Paravano explicó que la organización requiere contratar personal adicional y garantizar un número mínimo de entradas vendidas para cubrir los gastos.

“Después hay que hacer un número, porque para abrir la tribuna visitante, más allá de que se pueda hacer políticamente para lograrlo, hay que asegurar un número mínimo para pagar los adicionales”, sostuvo.

El dirigente también advirtió sobre el riesgo económico que asumiría Atlético de Rafaela si la convocatoria no resulta suficiente.

“No es abrir el estadio y si Patronato trae 200 o 300 personas, perdés plata”, remarcó.

Por ese motivo, la dirigencia de la Crema deberá evaluar tanto la demanda de entradas como las condiciones de seguridad y los costos asociados antes de tomar una determinación.

Las diferencias entre los clubes del interior y Buenos Aires

Durante la entrevista, Paravano también planteó las dificultades que enfrentan los clubes del interior del país para obtener ingresos mediante la venta de localidades destinadas a simpatizantes visitantes.

El presidente de Atlético Rafaela sostuvo que algunas instituciones de Buenos Aires cuentan con mayores posibilidades de recaudar por este concepto, mientras que para los equipos de otras regiones la situación resulta más compleja.

“Hoy estamos viendo cómo los equipos de Buenos Aires pueden vender visitantes y pueden recaudar y en el interior y en la zona que nos tocó, es difícil”, expresó.

En ese contexto, consideró que Patronato representa una de las pocas alternativas viables para habilitar público visitante en Rafaela, siempre que el encuentro tenga suficiente importancia deportiva.

“El único caso es Patronato si juegan un partido importante, si no, no conviene”, concluyó.

De esta manera, la posibilidad de que los hinchas rojinegros acompañen al equipo en el último compromiso de la fase regular permanece abierta, aunque su concreción dependerá de las conversaciones entre ambas dirigencias y de las condiciones deportivas, económicas y de seguridad que se presenten antes del encuentro.