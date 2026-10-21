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FRESU calculó en más de $3 millones el salario mínimo, vital y móvil

El frente sindical FRESU actualizó para el mes de septiembre el cálculo del piso salarial que cubre las nueve necesidades básicas

21 de octubre 2026 · 11:52hs
Los referentes del Frente de Sindicatos Unidos presentaron el cálculo actualizado del salario mínimo que reclaman.

Los referentes del Frente de Sindicatos Unidos presentaron el cálculo actualizado del salario mínimo que reclaman.

El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) actualizó el cálculo del salario mínimo, vital y móvil que reclama en $ 3.178.287. Es el ingreso que necesitaron en septiembre las y los trabajadores para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución nacional y la ley de contrato de trabajo.

“Al presentar el Índice Fresu mostramos cómo el gobierno miente y manipula los índices, dijeron mentiras como que el costo del ajuste lo iba a pagar la casta y terminaron recortando salarios, pegándole a los jubilados, echando trabajados estatales, recortando fondos para la educación, sacándole la ayuda a las personas con discapacidad”, dijo el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (Apla), Pablo Biró, durante la conferencia de prensa que se realizó en la sede gremial de Pilotos.

La extraña inflación

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “los únicos precios que bajó el gobierno son los salarios y las jubilaciones porque la inflación de alimentos y tarifas de servicios públicos sube todos los meses”.

Indicó que, desde que asumió el gobierno de Milei, los trabajadores del sector privado perdieron en promedio $ 3.192.523 y los trabajadores del sector público, $ 16.594.583”.

Por su parte, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, señaló que “la actualización de este índice no es un capricho del FreSU, sino que es la actualización y una proyección de un estudio que hacía el Indec y que permite determinar cuánto es el salario mínimo según lo determinan el artículo 14 bis de la Constitución nacional y la ley de contrato de trabajo”.

Paritaria de Uatre

Por otra parte, los trabajadores rurales alcanzados por el Régimen Nacional de Trabajo Agrario tienen desde octubre una nueva escala salarial, correspondiente al último tramo del esquema acordado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades empresarias en el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

Para la categoría Peón General, el salario básico mensual quedó establecido en $ 1.235.833,53, frente a los $ 1.203.186,58 vigentes en septiembre. Además, durante octubre se incorpora una suma no remunerativa de $ 12.465, por lo que ambos conceptos alcanzan los $ 1.248.298,53, antes de sumar los adicionales que correspondan a cada trabajador.

El jornal para un peón general, en tanto, se ubica en $ 54.368,02 por día, acompañado por otros $ 548,37 diarios de carácter no remunerativo. Entre julio y octubre, el salario básico de esta categoría acumuló una mejora de $ 121.359,74.

Fresu Salario mínimo, vital y móvil
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