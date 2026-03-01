Unión fue superior y venció a Instituto en el Kempes

Unión fue superior a Instituto y lo derrotó 2 a 1 en el Estadio Mario Alberto Kempes con goles de Cristian Tarragona y Mateo Del Blanco, por la fecha 8 del Torneo Apertura. El elenco dirigido por Leonardo Madelón consigue de esta forma seguir escalando posiciones y trepa hasta la tercera posición de la Zona A. Por otro lado, la Gloria, que contó con un tanto de Luca Rafaelli y estuvo vestida inusualmente de violeta, perdió su primer encuentro desde la llegada de Diego Flores.