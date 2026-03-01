Fuerte discurso de Milei contra el kirchnerismo en el Congreso: "Cristina va a seguir a presa"

Luego de un verano en el que consiguió aprobar en el Congreso varias de las reformas que presentó, el presidente Javier Milei abre este domingo por la noche un nuevo periodo de sesiones ordinarias con un discurso en el que marcará el rumbo que pretende que siga su gestión en esta segunda etapa de mandato.

“Hoy estamos aquí reunidos, en cumplimiento del artículo noventa y nueve de la Constitución Nacional, para dar cuenta del estado de la nación, iniciar un nuevo período de sesiones ordinarias de este honorable congreso nacional. Siendo la tercera inauguración de sesiones ordinarias de nuestro mandato, me gustaría invitarlos a todos a hacer memoria de dónde venimos , y así poder entender a dónde vamos y por qué este año en el congreso será tan importante. Hace tan solo dos años, Argentina estaba en una situación de crisis terminal ”, comenzo diciendo Milei en su discurso inaugural.

Y agregó: “La continuidad misma de nuestro guion como país estaba en juego. La herencia nos mostraba la combinación de las tres peores crisis de la historia argentina, un desequilibrio monetario que duplicaba el de la previa al de mil nueve setenta y cinco, durante el gobierno de Isabel Perón. Un banco central en quiebra, aún en peor estado que el que Raúl Alfonsín, previo a la de 1989. Y, como si todo esto fuera poco, indicadores sociales peores a los del 2001”.

“Tan solo en unas pocas semanas, lo que ha sido uno de los períodos de sesiones extraordinarias más productivas de nuestra historia, y cumpliendo con todas las promesas de campañas hechas”, continuó.

Fuerte crítica del Presidente a la oposición: “Por eso tienen a su líder presa”

"La Justicia social es un robo", aseguró el presidente.

En el inicio del discurso, el mandatario lanzó una chicana a la oposición que estaba presente en el recinto del Congreso de la Nación. “Ustedes pueden aplaudir también porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”, dijo Mieli tras destacar el inicio de su gestión.

“No pueden aplaudir porque se les escapan las manos en bolsillos ajenos”, apuntó, que minutos más tarde lanzó: “Sí, sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos. Saben que los audios son falsos. Saben que él declaró y se ha dicho que era mentira. Pero sigan así ustedes mintiendo. Sigan mintiendo la gente con situaciones que no tienen. Además, los crudos, vamos, sigan mintiendo. Manga de ladrones, manga de chorros. ¡Por eso tienen a su líder presa! Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir preso por lo que hizo con vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.

“En nuestra visión existe un claro orden de mérito”, sostuvo el mandatario

El presidente, en medio de cruces con la oposición, señaló que se está viviendo un “cambio de época que puede resumirse en un concepto central que es el que guía nuestra conducta y que es el núcleo constructual de lo que quiero hablarles hoy aquí, en esta apertura de un nuevo periodo de sesiones ordinarias de nuestro Congreso Nacional: la moral como política de Estado. Quiero señalar esto, que en nuestra visión existe un claro orden de mérito, en breve”.

“Estamos saliendo del pozo”, dijo Milei

En otro pasaje de su discurso, el mandatario resaltó: “A su vez, acabamos de aprobar el RIVI para medias inversiones que potenciará la expansión de gran parte de las pymes del país, permitiéndoles amortizar rápidamente la compra de bienes de capital. Esta medida se aprobó como parte de la reforma laboral que modernizará por primera vez en más de 50 años la regulación laboral de nuestro país, acorde al dinamismo del presente. En el orden de la justicia, hemos promulgado la ley de reiteración de incidencia, la ley de juicio en ausencia y, en las últimas semanas, hemos enviado nuevamente al Congreso el proyecto de ley del nuevo régimen penal juvenil”.

“En el mismo tiempo, hemos logrado implementar el sistema acusatorio del 65% del país y estamos camino a implementarlo en todo el territorio. Todo esto lo hemos hecho con el fin de recuperar el imperio de la ley y mejorar los tiempos de la justicia, dado que una justicia que demora años no está considerada. En definitiva, todo esto fue un esfuerzo coordinado de las multipletarias de bancas estatales para evitar la catástrofe. Fue gracias al financiamiento de las instituciones monetarias que logramos pasar de una inflación que cerró en 2023 por encima del 200% y viajaba a la velocidad del 17.000 anualizados a una inflación que terminó en 2025 en torno al 30%. Y todo esto sin enviar a la economía a una mega recesión, sino volviendo a retornar al sendero de crecimiento económico”, comentó.

Y dijo: “Aquí, en 2024, y aclaro bien para que vean cuál es el indicador que estoy usando, la actividad económica, medida por el EMAE mensual desestacionalizado, creció un 6,6%, de diciembre 24 hasta diciembre 23, mientras que en 2025 creció un 3,3%, por lo que hace dos años seguidos que la economía crece y acumula una mejora de más del 10%”.

“Estamos saliendo del pozo. Y lo que es más importante, todo esto lo logramos sin expropiaciones ni default, ni hiperinflaciones que hubieran llevado a la pobreza al 90 % de los argentinos. Todo esto fue tan solo el resultado de encarar con seriedad la gestión del Estado, respetando los derechos de propiedad y devolviéndole la libertad a los argentinos”, destacó.

Y sumó: “Al haber logrado salir de la tormenta durante el primer año con un enorme sacrificio hecho por la sociedad argentina, las condiciones estaban dadas para una economía en la que nuestro país pudiera crecer fuertemente, ya que a inicios del año la economía se expandía a una tasa del 6% y se aceleraba camino al 8”.