El CGE propone una formación docente sobre inteligencia artificial generativa en las aulas.

El ciclo del CGE es de tres encuentros virtuales con especialistas para analizar el impacto de la IA generativa en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación.

El Consejo General de Educación (CGE) presentó una propuesta de formación destinada a docentes de todos los niveles y modalidades de Entre Ríos para abordar los desafíos pedagógicos y disciplinares que plantea la inteligencia artificial generativa (IAG).

El ciclo, denominado “Intersecciones críticas y didácticas de la IAG en educación” , propone un espacio de reflexión sobre el impacto de estas herramientas en las formas de enseñar, aprender y evaluar. Las actividades cuentan con reconocimiento de interés educativo del organismo.

La iniciativa contempla tres conversatorios virtuales que combinarán una mirada general sobre la inteligencia artificial con abordajes específicos de las Ciencias Sociales, las Humanidades y la Matemática.

Tres encuentros con especialistas

El primer encuentro, “La transformación de los aprendizajes con alfabetización sociocrítica de la IA”, estará a cargo del especialista Alejandro Artopoulos y se realizará el jueves 8 de octubre, de 18 a 21.

Durante la jornada se abordará la relación entre inteligencia artificial y aprendizaje, sus alcances y límites, la delegación cognitiva, el pensamiento crítico y la alfabetización sociocrítica. También se trabajará sobre estrategias para integrar estas herramientas en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El segundo conversatorio, “Modo laboratorio: enseñar/aprender entre humanos y máquinas”, será coordinado por Julio Alonso el miércoles 14 de octubre, de 18 a 21.

La propuesta estará centrada en las Ciencias Sociales y las Humanidades y combinará conceptos, ejemplos y experimentación práctica con herramientas de IAG. Entre las actividades previstas se encuentra el uso de la herramienta de investigación en línea NotebookLM y un ejercicio de prompting estratégico con los dispositivos de los participantes.

Matemática y nuevos desafíos para la evaluación

El ciclo finalizará con “La clase de matemática en tiempos de IA: tareas con sentido y asistentes a medida”, a cargo de Carolina Becerra. El encuentro será el miércoles 11 de noviembre, de 18 a 21.

La actividad permitirá reflexionar sobre el sentido de las tareas y los procesos de evaluación ante la posibilidad de que las herramientas de inteligencia artificial resuelvan problemas matemáticos. También se abordará el diseño de asistentes personalizados y los aspectos didácticos y éticos vinculados con su utilización.

Una mirada crítica sobre el uso de la IA

Desde el CGE señalaron que la propuesta busca favorecer una incorporación crítica, reflexiva y significativa de la inteligencia artificial en las prácticas educativas.

El ciclo parte de las posibilidades que ofrecen estas tecnologías, pero también plantea interrogantes sobre sus límites y riesgos y sobre las transformaciones que generan en las formas de enseñar y aprender.