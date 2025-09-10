¿Cirugía mayor en Patronato o voto de respaldo?

Gabriel Gómez define la formación que presentará Patronato para recibir a Quilmes. El DT no tendrá a disposición a Fernando Moreyra

La última presentación de Patronato dejó preocupación. No sólo por el resultado negativo, sino por la pobrísima imagen que exhibió en la derrota ante Racing de Córdoba. “Jugamos mal”, reconoció el entrenador Gabriel Gómez sin buscar demasiadas excusas. Posteriormente DT adelantó medidas que adoptaría en la semana pensando. “Tendré charlas grupales e individuales”, anunció.

En este punto, Gómez observará el semblante de cada uno de sus dirigidos para determinar si les deposita un voto de confianza o si buscará alternativas en aquellos jugadores que vienen pidiendo espacio. En consecuencia, no sería descabellado observar más de una variante en la alineación inicial que el domingo recibirá desde las 16 a Quilmes en el estadio Grella en el marco de la 31° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona A.

Las variantes que evaluará Gabriel Gómez

El grosero error compartido entre Santiago Bellatti y Gabriel Díaz en la acción que desencadenó en el gol de la derrota del Rojinegro en La Docta no impulsaría la salida de los marcadores centrales. Independientemente de ese pasaje determinante en el juego los defensores surgido del predio La Capillita vienen cumpliendo un gran desempeño a lo largo de la temporada 2025. Además el elenco de barrio Villa Sarmiento lució sólido en la segunda rueda. De hecho, Patronato recibió dos goles en los últimos cinco cotejos.

La posibilidad de modificar el esquema y darle espacio nuevamente a la línea de cinco defensores se reducen tras la fecha de suspensión que deberá cumplir Fernando Moreyra. El rosarino, que ingresó en el segundo tiempo en la derrota ante Racing de Córdoba, recibió la quinta amonestación en la temporada.

Las variantes que podría ordenar Gómez en la última línea podrían ser en los extremos. En este sentido podría saltar a escena Gonzalo Asís y ordenar el adelantamiento de Maximiliano Rueda a la zona media.

En el mediocampo también podría haber novedades. Marcos Enrique, de buenos aportes en cada ingreso a escena, viene pidiendo pista. El futbolista que arribó a la capital entrerriana en el último mercado de pases sería una de las opciones para intentar tener mayor claridad en el manejo del balón, salida limpia desde el propio campo y una alternativa para rematar desde media distancia.

Otra opción que Gómez analizará en los próximos entrenamientos estará en el ataque. La abstinencia ofensiva genera preocupación en barrio Villa Sarmiento. Patronato registra 285 minutos sin celebrar un gol. Buscando romper esta racha adversa Gómez podría sorprender con alguna variante en los extremos del mediocampo para intentar asistir a Alan Bonansea y Federico Castro, los atacantes del representante entrerriano.

Patronato jugará el domingo un encuentro que será clave en lo futbolístico y en lo anímico. Luego de tres presentaciones sin alegrías tendrá la obligación de conquistar las tres unidades ante un equipo que se jugará las últimas chances de dar pelea por acceder al reducido. En este contexto: ¿Habrá un voto de confianza de Gabriel Gómez a sus dirigidos o realizará cirugía mayor?.

La agenda de Patronato

Patronato recibirá el próximo domingo a Quilmes desde las 16 en el estadio Grella por la 31° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Posteriormente el Rojinegro visitará a San Miguel, en la localidad bonaerense de Los Polvorines. Este juego fue programado para el sábado 20 a partir de las 15.30.

Luego de estas historias cerrará su participación como local en la fase regular ante Almagro. El último juego de esta instancia será ante Ferro, en el barrio porteño de Caballito. Estos dos juegos serán a día y horario a confirmar.