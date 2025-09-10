El Tchoukball se traslada a Mocoretá el fin de semana

En la jornada del domingo se jugará la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Tchoukball en Corrientes.

Este domingo, la ciudad correntina de Mocoretá (Corrientes) será sede de la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Tchoukball, organizado por la Federación de Tchoukball Entrerriano, en una jornada que se disputará en las instalaciones del CEF N°29.

En esta oportunidad, la programación oficial incluirá partidos de la rama masculina, que cuenta con mayor cantidad de equipos en competencia. Además, con el objetivo de seguir fomentando la participación y abrir espacios de desarrollo, se organizará un triangular femenino, sumando rodaje y visibilidad para esta categoría en expansión.

“Desde la Comisión de Tchoukball de Mocoretá estamos trabajando para recibirlos a todos y tener una excelente jornada. Contaremos con cantina y otros servicios para aquellos que vengan a disfrutar de la jornada deportiva”, expresó Mary Gromenida, una de las referentes locales de la disciplina.

La realización de este tipo de encuentros refleja la importancia de la Liga Regional como plataforma para impulsar el crecimiento de la disciplina, consolidando su presencia en distintos puntos de Entre Ríos y Corrientes, y reforzando su carácter federal e integrador.

Con cada fecha, el certamen no solo brinda competencia deportiva, sino que también promueve el intercambio, la formación de nuevos jugadores y el fortalecimiento institucional en la región.

Calendario de partidos para el Tchoukball

1) 8:30hs: Vélez "B" vs. Concordia

2) 9:40hs: Triangular Femenino

3) 10:50hs: Federal vs. Vélez "A"

4) 12:00hs: Triangular Femenino

5) 13:10hs: Vélez "B" vs. Mocoreta

6) 14:20hs: Triangular Femenino

7) 15:30hs: Mocoretá vs. Federal

8) 16:40hs: Vélez "A" vs. Concordia