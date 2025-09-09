Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Este martes se inicia un nuevo capítulo de la Primera A de la APB, con los duelos Patronato-Ciclista y Olimpia-Unión de Crespo.

Si Olimpia gana será el nuevo líder del certamen de la APB.

Con la disputa de dos partidos, este martes se iniciará la quinta fecha del Torneo Clausura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet ( APB ). Desde las 21, Olimpia recibirá a Unión de Crespo; mientras que desde las 21.30 Patronato será anfitrión de Ciclista.

La fecha continuará este miércoles con cuatro duelos. A las 21.30 jugarán Echagüe-Sionista, Quique-San Martín y Paracao-Recreativo; mientras que desde las 21.45 se medirán Estudiantes-Rowing.

APB: ganó Sionista y se prendió en la pelea

Paraná será la sede del Campeonato Entrerriano de Seleccionas Masculinas U15

Esta fecha el equipo libre será Talleres.

Las posiciones son: Estudiantes 8 puntos; Olimpia y Sionista 7; Recreativo, Unión y Paracao 6; Quique, Patronato y Rowing 5; Echagüe y Talleres 4; Ciclista y San Martín 3.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Asoc. Paranaense de Básquet (@prensa_apb)

Por el ascenso de la APB

El miércoles se jugará un partido correspondiente a la quinta fecha de la Primera B del certamen local. Recreativo B recibirá a Paracao B desde las 21. Mientras que el viernes habrá dos duelos: desde las 20.30 San Benito será local de Echagüe B y a las 21.30 Atlético María Grande será anfitrión de Estudiantes B.

Por su parte el enfrentamiento entre Ciclista B y Viale FBC tiene fecha a confirmar; mientras que la fecha se abrió con el triunfo de Neuquén 69 a 65 sobre Quique B. Libre quedarán Talleres B y Olimpia B.