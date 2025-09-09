Con la disputa de dos partidos, este martes se iniciará la quinta fecha del Torneo Clausura de Primera A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Desde las 21, Olimpia recibirá a Unión de Crespo; mientras que desde las 21.30 Patronato será anfitrión de Ciclista.
Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB
Este martes se inicia un nuevo capítulo de la Primera A de la APB, con los duelos Patronato-Ciclista y Olimpia-Unión de Crespo.
La fecha continuará este miércoles con cuatro duelos. A las 21.30 jugarán Echagüe-Sionista, Quique-San Martín y Paracao-Recreativo; mientras que desde las 21.45 se medirán Estudiantes-Rowing.
Esta fecha el equipo libre será Talleres.
Las posiciones son: Estudiantes 8 puntos; Olimpia y Sionista 7; Recreativo, Unión y Paracao 6; Quique, Patronato y Rowing 5; Echagüe y Talleres 4; Ciclista y San Martín 3.
Por el ascenso de la APB
El miércoles se jugará un partido correspondiente a la quinta fecha de la Primera B del certamen local. Recreativo B recibirá a Paracao B desde las 21. Mientras que el viernes habrá dos duelos: desde las 20.30 San Benito será local de Echagüe B y a las 21.30 Atlético María Grande será anfitrión de Estudiantes B.
Por su parte el enfrentamiento entre Ciclista B y Viale FBC tiene fecha a confirmar; mientras que la fecha se abrió con el triunfo de Neuquén 69 a 65 sobre Quique B. Libre quedarán Talleres B y Olimpia B.