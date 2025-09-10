Briatore ve con buenos ojos la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para el 2026.

El asesor italiano resaltó la evolución del piloto argentino y remarcó que mantener la misma dupla de corredores dará solidez a la escudería en la Fórmula 1.

Con una frase casi al pasar , el jefe de Alpine, Flavio Briatore, pareció confirmar que Franco Colapinto tendrá un asiento en el equipo para la temporada 2026 de la Fórmula 1 . Es que el italiano aseguró que apostar por la misma dupla de pilotos le daría a la escudería la " estabilidad necesaria" para atravesar la próxima transición técnica y reglamentaria .

El argentino, que arrancó el año como reserva, fue promovido a titular en Emilia Romagna. Desde entonces, y pese a un comienzo con dudas, ha mostrado un progreso constante al volante del A525, un coche limitado por la falta de desarrollo ya que el equipo optó por enfocar sus recursos en el auto de 2026.

Consultado por AFP, Briatore explicó: "El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad". Aunque aclaró que la decisión todavía no está tomada, remarcó: " Lo más importante es hacer un coche que rinda". Gasly, en cambio, ya tiene asegurada su continuidad.

Franco Colapinto 1

De cara al futuro, el empresario aseguró que no habrá excusas: " En 2026 tendremos una motorización como la de los demás (...) ya no tendremos excusas", dijo en referencia al acuerdo con Mercedes. En su visión, Alpine dispone de todos los recursos para volver a ser competitivo.

El presente, sin embargo, está marcado por la decepción. El equipo ocupa el último lugar en el campeonato de constructores, y Briatore admitió que el motor Renault actual es uno de los grandes problemas: "El motor que tenemos es realmente un gran hándicap. Con dos décimas menos, podés pasar de la sexta a la 17ª posición".

Aun así, defendió la estrategia de detener temprano el desarrollo del coche 2025: " Alpine no tiene la capacidad de desarrollar el auto de 2025 y, al mismo tiempo, crear el nuevo coche para 2026. En un momento dado, hay que tomar decisiones".

Con la vista puesta en el nuevo reglamento, Briatore se mostró confiado en un salto competitivo: "Podemos lograr podios el próximo año. Tenemos el potencial para estar en el Top 6, e incluso en el Top 4 si todo sale bien. No he vuelto para ser un turista".