El tren que dejó escapar Patronato

La mayoría de los rivales directo de Patronato resignaron unidades en la fecha. La derrota ante Racing de Córdoba lo privó de escalar posiciones.

10 de septiembre 2025 · 12:44hs
Foto: Gentileza/Prensa Patronato

La bronca por la derrota que sufrió Patronato en la tarde-noche de domingo en Córdoba todavía perdura en barrio Villa Sarmiento. El Pueblo Rojinegro lamentó el modo en el que se produjo el traspié en la visita a Racing de Córdoba.

El representante entrerriano decepcionó dentro del campo de juego. No capitalizó el hombre de más que tuvo a su favor tras la expulsión al defensor de la Academia, Martín Albarracín, producida a los 42 minutos por una violenta infracción a Valentín Pereyra.

Fabricio Llobet dirigirá a Patronato por segunda vez en el 2025.

¿Cómo le fue a Patronato con Fabrizio Llobet como árbitro?

Si Olimpia gana será el nuevo líder del certamen de la APB.

Se abre la quinta fecha del Torneo Clausura de la APB

Con una pieza más en el tablero el entrenador Gabriel Gómez interpretó que era momento de mover piezas y modificar el esquema. De esta manera ordenó tres variantes en el reinicio con los ingresos de Fernando Moreyra, Marcos Enrique y Guillermo Sánchez.

La apuesta táctica no dio los réditos esperados. En ningún momento del juego puso en riesgo la resistencia de Mauricio Maslovski, el arquero de Racing. Y en un pasaje de desatención en la defensa entrerriana el ataque del dueño de casa gozó de la concentración necesaria para sacar provecho del regalo y decretar la victoria cordobesa y la decepción entrerriana.

Nota relacionada: ¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el cierre de la 30° fecha de la Primera Nacional?

La caída en el estadio Miguel Sancho no modificó el panorama de Patronato. Con 43 unidades el Rojinegro se mantiene en el séptimo escalón de las posiciones de la Zona A del campeonato de la Primera Nacional.

El dato negativo, y lo que impactó en el ánimo del Pueblo Rojinegro, fue el tren que dejó escapar el Santo para escalar lugares en la tabla teniendo en cuenta los resultado de los rivales directo en la pelea por finalizar la fase regular en la posición más alta posible.

De los equipos que están ubicados en zona de acceso al reducido solamente dos lograron celebrar una victoria. Los seis restantes resignaron unidades.

Un buen inicio de jornada para Patronato

La disputa del 30° capítulo coincidió con el fin de semana que se celebraron las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Esto impactó en la programación de la jornada. En consecuencia, los elencos bonaerenses que oficiaron de local disputaron sus encuentros viernes y lunes.

En el inicio de la actividad hubo muecas de sonrisa en barrio Villa Sarmiento. El Pueblo Rojinegro apretó el puño el viernes luego del empate en el encuentro que tuvo como protagonista a San Miguel y Almagro, en Los Polvorines. Ese mismo día Gimnasia y Tiro de Salta sumó una unidad en su visita a All Boys al empatar 1 a 1. El viernes regaló otra buena noticia para el representante entrerriano tras la sorprendente victoria de Colegiales sobre San Martín de Tucumán por 2 a 0.

La historia fue distinta el fin de semana. Atlanta y Deportivo Madryn edificaron sendas victorias en sus canchas. El Bohemio superó 1 a 0 a Güemes de Santiago del Estero para trepar, de manera transitoria, a la cima de las posiciones. 24 horas después el Aurinegro recuperó su condición de único líder al derrotar en el sur del país a Los Andes. De esta manera, ambos equipos sacaron una diferencia considerable sobre el resto de los elencos que buscan inscribir su nombre en el Reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol 2026.

El cierre de la 30° fecha de la Primera Nacional no alteró el escenario

La actividad de la Zona A se cerró el lunes con noticias que fueron observadas con buenos ojos en la capital entrerriana. En primer turno Tristán Suárez rescató una unidad al igualar 0 a 0 ante Arsenal, en el estadio Julio Humberto Grondona. Posteriormente Deportivo Maipú de Mendoza sumó un punto al empatar con marcador cerrado ante Alvarado, en Mar del Plata.

De esta manera la mayoría de los rivales directo de Patronato dejaron puntos en el camino. De esa manera al Rojinegro se le presentó la oportunidad de trepar al tercer escalón de la Zona A. Sin embargo la derrota ante Racing de Córdoba lo llevó a mantenerse en el séptimo escalón de las posiciones de la Zona A.

La pelea por el pase a la siguiente instancia está caracterizado por la paridad. Solamente 4 unidades separan a Tristán Suárez, equipo que finalizó la 30° fecha en el tercer espacio de la tabla, de Deportivo Maipú, elenco que está obteniendo la octava y última plaza al Reducido.

Los últimos cuatro desafíos serán decisivos. Cada error costará muy caro. Independientemente de los resultados de los rivales directo Patronato deberá retomar el camino de la victoria el domingo cuando reciba a Quilmes desde las 16 en el estadio Grella. Será determinante en el objetivo de concluir la fase regular dentro de los primeros cuatro escalones para definir como local en el primer cruce de los playoffs.

Como se jugará la próxima fecha de la Primera Nacional

Viernes

21.30: Gimnasia y Tiro-Arsenal

Domingo

13.05 (TV): Los Andes-Almagro

15: Tristán Suárez-Colegiales

15.30: Ferro-San Miguel

16: Deportivo Madryn-Alvarado

16: Deportivo Maipú-All Boys

16: Güemes-Racing

16: Patronato-Quilmes

20 (TV): San Martín-Atlanta

Patronato Racing de Córdoba Primera Nacional
