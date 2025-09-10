Entre Ríos: docentes podrán capacitarse en salud mental y bienestar

Docentes y profesionales de Entre Ríos podrán capacitarse en salud mental y bienestar. Estará dirigido a personal que trabaja con jóvenes, durará cinco semanas.

En un trabajo conjunto entre el Consejo General de Educación (CGE), el Comité Olímpico Internacional, la Fundación SES y la Fundación Forge, se llevará adelante el curso BienEstar para aprender: Salud mental y bienestar para la enseñanza y el aprendizaje. Está destinado a fortalecer las herramientas de docentes y profesionales que trabajan con jóvenes.

“La provincia viene trabajando de manera sostenida en la promoción de la salud mental. Junto al Ministerio de Salud avanzamos en un abordaje intersectorial, a través de conversatorios sobre prevención del suicidio y cuidado integral. Con esta propuesta buscamos ofrecer a los docentes instancias de formación que les aporten herramientas y conocimientos para afrontar la temática”, expresó la presidente del CGE, Alicia Fregonese.

La Justicia Federal le pidió informes al Puerto Ibicuy por el depósito de azufre

“El bienestar y la salud mental son pilares esenciales para garantizar una educación de calidad y para acompañar tanto a nuestros docentes como a nuestros estudiantes”, remarcó la titular de la cartera educativa.

Más detalles

El programa, será gratuito y online. Ofrece un espacio de reflexión y aprendizaje sobre el cuidado de la salud mental, tanto en la docencia como en el aula. Se desarrollará bajo modalidad virtual con trabajos asincrónicos, tutorías en línea y acompañamiento permanente durante toda la experiencia formativa.

Está dirigido a docentes y profesionales de la educación que trabajan con jóvenes y tendrá una duración de cinco semanas. Iniciará el 23 de septiembre a las 18.30. Previo al inicio, se realizarán dos charlas informativas virtuales, una el martes 16 de septiembre a las 18, y otra el jueves 18 de septiembre en el mismo horario.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://educadores.fundacionforge.org/talkInscription/8

Desde el CGE se invita a docentes y profesionales de la educación a sumarse a la propuesta de formación, que busca promover el desarrollo profesional y el bienestar integral en el ámbito educativo.