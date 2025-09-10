Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: docentes podrán capacitarse en salud mental y bienestar

Docentes y profesionales de Entre Ríos podrán capacitarse en salud mental y bienestar. Estará dirigido a personal que trabaja con jóvenes, durará cinco semanas.

10 de septiembre 2025 · 19:26hs
En Entre Ríos los docentes podrán capacitarse en salud mental y bienestar. 

En un trabajo conjunto entre el Consejo General de Educación (CGE), el Comité Olímpico Internacional, la Fundación SES y la Fundación Forge, se llevará adelante el curso BienEstar para aprender: Salud mental y bienestar para la enseñanza y el aprendizaje. Está destinado a fortalecer las herramientas de docentes y profesionales que trabajan con jóvenes.

Datos desde el Gobierno de Entre Ríos

“La provincia viene trabajando de manera sostenida en la promoción de la salud mental. Junto al Ministerio de Salud avanzamos en un abordaje intersectorial, a través de conversatorios sobre prevención del suicidio y cuidado integral. Con esta propuesta buscamos ofrecer a los docentes instancias de formación que les aporten herramientas y conocimientos para afrontar la temática”, expresó la presidente del CGE, Alicia Fregonese.

“El bienestar y la salud mental son pilares esenciales para garantizar una educación de calidad y para acompañar tanto a nuestros docentes como a nuestros estudiantes”, remarcó la titular de la cartera educativa.

Más detalles

El programa, será gratuito y online. Ofrece un espacio de reflexión y aprendizaje sobre el cuidado de la salud mental, tanto en la docencia como en el aula. Se desarrollará bajo modalidad virtual con trabajos asincrónicos, tutorías en línea y acompañamiento permanente durante toda la experiencia formativa.

Está dirigido a docentes y profesionales de la educación que trabajan con jóvenes y tendrá una duración de cinco semanas. Iniciará el 23 de septiembre a las 18.30. Previo al inicio, se realizarán dos charlas informativas virtuales, una el martes 16 de septiembre a las 18, y otra el jueves 18 de septiembre en el mismo horario.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://educadores.fundacionforge.org/talkInscription/8

Desde el CGE se invita a docentes y profesionales de la educación a sumarse a la propuesta de formación, que busca promover el desarrollo profesional y el bienestar integral en el ámbito educativo.

