Quilmes sufrirá una baja importante para enfrentar a Patronato

Uno de los habituales titulares de Quilmes llegó al límite de amonestaciones y no estará a disposición para el juego del domingo en el estadio Grella.

Una serie de tres empates consecutivos alejó a Quilmes de los puestos de acceso al Reducido que determinará cual será el segundo equipo que se despedirá de la Primera Nacional para disputará la temporada 2026 de la Liga Profesional. El Cervecero reúne 36 unidades, cinco menos que Deportivo Maipú, elenco que está obteniendo la última plaza a la siguiente instancia.

El domingo el elenco del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presentará en el estadio Grella buscando una victoria que le permita conservar la esperanza de continuar dando batalla para ingresar al grupo de los ocho. Para diagramar el encuentro que disputará el domingo ante Patronato tendrá una baja importante en el mediocampo. Se trata de Iván Ramírez, quien en el juego ante Ferro recibió la décima amonestación en la temporada. De esta manera, nativo de Grand Bourg estará al margen en los próximos dos juegos que disputarán los dirigidos por Alfredo Grelak (Patronato y Güemes de Santiago del Estero).

Iván Ramírez, un abonado en el 11 inicial de Quilmes

Ramírez es uno de los habituales titulares que ha presentado Quilmes. Formó parte de la base del equipo bajo la dirección técnica de Sergio Rondina, en el interinato de la dupla Ricardo Vendakis-Néstor Frediani y desde la llegada de Grelak.

El ex-volante de Belgrano de Córdoba disputó 29 de los 30 encuentros de la temporada. Su única ausencia fue en el cruce entre el Cervecero y Patronato disputado en el estadio Centenario en el marco de la primera rueda del certamen.