Uno Entre Rios | Ovación | Quilmes

Quilmes sufrirá una baja importante para enfrentar a Patronato

Uno de los habituales titulares de Quilmes llegó al límite de amonestaciones y no estará a disposición para el juego del domingo en el estadio Grella.

10 de septiembre 2025 · 15:23hs
Quilmes sufrirá una baja importante para enfrentar a Patronato

Una serie de tres empates consecutivos alejó a Quilmes de los puestos de acceso al Reducido que determinará cual será el segundo equipo que se despedirá de la Primera Nacional para disputará la temporada 2026 de la Liga Profesional. El Cervecero reúne 36 unidades, cinco menos que Deportivo Maipú, elenco que está obteniendo la última plaza a la siguiente instancia.

El domingo el elenco del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se presentará en el estadio Grella buscando una victoria que le permita conservar la esperanza de continuar dando batalla para ingresar al grupo de los ocho. Para diagramar el encuentro que disputará el domingo ante Patronato tendrá una baja importante en el mediocampo. Se trata de Iván Ramírez, quien en el juego ante Ferro recibió la décima amonestación en la temporada. De esta manera, nativo de Grand Bourg estará al margen en los próximos dos juegos que disputarán los dirigidos por Alfredo Grelak (Patronato y Güemes de Santiago del Estero).

Maximiliano Rueda podría modificar rol dentro del campo de juego y adelantarse a la línea de volantes

¿Cirugía mayor en Patronato o voto de respaldo?

Fabricio Llobet dirigirá a Patronato por segunda vez en el 2025.

¿Cómo le fue a Patronato con Fabrizio Llobet como árbitro?

Iván Ramírez, un abonado en el 11 inicial de Quilmes

Ramírez es uno de los habituales titulares que ha presentado Quilmes. Formó parte de la base del equipo bajo la dirección técnica de Sergio Rondina, en el interinato de la dupla Ricardo Vendakis-Néstor Frediani y desde la llegada de Grelak.

El ex-volante de Belgrano de Córdoba disputó 29 de los 30 encuentros de la temporada. Su única ausencia fue en el cruce entre el Cervecero y Patronato disputado en el estadio Centenario en el marco de la primera rueda del certamen.

Quilmes Patronato Primera Nacional
Noticias relacionadas
Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Paraná viene de eliminar a Nogoyá en la fase anterior de la Copa País.

Noche de Copa País en el Pedro Mutio

la seleccion argentina resignara el liderazgo en el ranking fifa

La Selección Argentina resignará el liderazgo en el ranking FIFA

Ver comentarios

Lo último

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Indec: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre

Indec: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre

Ultimo Momento
Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Indec: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre

Indec: cuánto necesitó una familia tipo para no ser pobre

Nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

Nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

La inflación de agosto fue del 1,9%, según el Indec

La inflación de agosto fue del 1,9%, según el Indec

Policiales
Mendoza: la alumna atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma

Mendoza: la alumna atrincherada en una escuela de La Paz entregó el arma

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Enviaron por 60 días a la Unidad Penal al principal acusado del crimen en barrio Capibá

Detienen a dos personas por narcomenudeo en Concordia

Detienen a dos personas por narcomenudeo en Concordia

Homicidio en Concordia: revelan que el conflicto se desató por una cámara de seguridad

Homicidio en Concordia: revelan que el conflicto se desató por una cámara de seguridad

Rubén Virué explicó tres ejes conflictivos en la reforma del Código Procesal Penal entrerriano

Rubén Virué explicó tres ejes conflictivos en la reforma del Código Procesal Penal entrerriano

Ovación
Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Independiente podrá jugar con público ante Banfield

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Noche de Copa País en el Pedro Mutio

Noche de Copa País en el Pedro Mutio

Martín Cipriani, presidente de la UER: El Seven de la República 2025 se realizará en Paraná

Martín Cipriani, presidente de la UER: "El Seven de la República 2025 se realizará en Paraná"

APB: Olimpia saltó a lo más alto del torneo Clausura

APB: Olimpia saltó a lo más alto del torneo Clausura

La provincia
Nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

Nueva edición de la Feria del Parque Lineal Sur

Día Mundial para la prevención del Suicidio: Nos tenemos que convertir en personas puentes para la ayuda

Día Mundial para la prevención del Suicidio: "Nos tenemos que convertir en personas puentes para la ayuda"

Ingresó a la Legislatura un proyecto para regular los monopatines eléctricos en Entre Ríos

Ingresó a la Legislatura un proyecto para regular los monopatines eléctricos en Entre Ríos

Entre Ríos cumple 211 años desde su creación

Entre Ríos cumple 211 años desde su creación

Juegos Evita: senadores del PJ valoraron que el Gobierno garantice la participación entrerriana

Juegos Evita: senadores del PJ valoraron que el Gobierno garantice la participación entrerriana

Dejanos tu comentario