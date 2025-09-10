La delegación entrerriana arranca con podios en el remo de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

En la ciudad de Santa Fe se disputó competencia de Remo en el marco de los Juegos de Jadar 2025. Hubo podios para la delegación Entrerriana.

La delegación de la provincia de Entre Ríos comenzó a escribir su historia en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) con importantes resultados en el remo, disciplina que se disputó en la emblemática Laguna Setúbal, ubicada en la ciudad de Santa Fe. Durante la jornada del martes, seis carreras marcaron la acción en el agua, donde tres destacados deportistas paranaenses lograron subirse al podio y sumar valiosas medallas para la provincia. La competencia tiene lugar Rosario, Santa Fe y Rafaela. La primera alegría para la delegación entrerriana llegó en la prueba del Doble par Masculino Senior.

Los palistas oriundos de Paraná, Caetano Merlo y Emiliano Calderón, demostraron un gran nivel competitivo y lograron obtener la medalla de bronce, tras cruzar la meta con un tiempo de 3 minutos y 8 segundos.

Cabe destacar que Emiliano Calderón es hijo de Gustavo Calderón, un reconocido exremo olímpico que representó a Argentina en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, lo que aporta un valor histórico y emocional a este logro.

En esta misma prueba, el oro fue para los hermanos Pacheco, representantes del Club de Regatas Rosario, quienes finalizaron con un tiempo de 3 minutos y 3 segundos, dominando la competencia. La medalla de plata quedó en manos de la dupla formada por Marcos Rojas y Agustín Scenna del Club Náutico Zárate, con un crono de 3 minutos y 6 segundos. La actuación de los entrerrianos Merlo y Calderón se destacó por su combatividad y capacidad para mantenerse en la pelea con tripulaciones de alto nivel y tradición en el remo argentino.

Por otro lado, en el Single Peso Ligero Masculino, la delegación entrerriana también tuvo una destacada representación. Luciano Moreyra, del Paraná Rowing Club, se impuso para lograr la medalla de plata con un tiempo de 3 minutos y 25 segundos, superado solo por el santafesino Santino Menin. Menin, representante del Club Náutico Hacoaj y subcampeón panamericano Sub23 en Asunción 2025, fue el ganador de la competencia con un registro de 3 minutos y 20 segundos, demostrando por qué es uno de los grandes referentes del remo nacional en su categoría.

El tercer lugar y la medalla de bronce en esta prueba fueron para Germán Amer, atleta del Club Regatas de Santa Fe, quien culminó con un tiempo de 3 minutos y 30 segundos, completando así un podio de gran nivel y con competidores de distintas provincias.

La delegación entrerriana con expectativas

Estos resultados no solo representan un orgullo para la delegación entrerriana, sino que también reflejan el crecimiento sostenido del remo en la región, que sigue formando atletas de alto rendimiento capaces de competir y destacarse en escenarios nacionales e internacionales. La Laguna Setúbal, con su tradición y condiciones ideales para el remo, fue testigo de estas emocionantes carreras que marcan un buen comienzo para Entre Ríos en estos JADAR.

Con estas primeras medallas, la delegación de Entre Ríos afianza su presencia en la competencia y sigue sumando ilusiones y objetivos en la búsqueda de nuevos podios y performances destacadas. La preparación y el compromiso de los deportistas y sus entrenadores auguran una participación sólida y prometedora en lo que resta del torneo.