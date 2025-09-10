¿Cómo le fue a Patronato con Fabrizio Llobet como árbitro?

Dirigió a Patronato en ocho oportunidades. El domingo regresará al estadio Grella para el juego entre el Rojinegro y Quilmes.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) oficializó los cuerpos arbitrales de los encuentros correspondiente a la 31° fecha del campeonato de la Primera Nacional. En este capítulo Patronato recibirá el próximo domingo desde las 16 a Quilmes en el estadio Grella.

El juego entre el Rojinegro y el Cervecero contará con arbitraje de Fabrizio Llobet. El colegiado estará secundado por los asistentes Gonzalo Ferrari y Darío Rojas Martínez. César Ceballo oficiará de cuarto juez.

Los antecedentes con Patronato

Llobet es uno de los árbitros de la categoría que tuvo mayor contacto con Patronato. Lo dirigió en ocho oportunidades con un saldo de tres victorias, un empate y cuatro derrotas.

A continuación el detalle de los juegos que fueron arbitrados por Llobet y que tuvo como animador al conjunto de barrio Villa Sarmiento:

13/11/18: Patronato 3 San Martín de Tucumán 3

23/04/23: All Boys 0 - Patronato 1

24/06/23: San Martín de San Juan 2 - Patronato 1

30/09/23: Patronato 1-San Telmo 0

02/02/24: Agropecuario 1 – Patronato 0

17/03/24: Patronato 0 - Güemes

12/05/24: Patronato 2 - Chacarita

20/10/24: Patronato 0 - San Martín de San Juan 3

20/04/25: Patronato 0 - Colegiales 1

Así se jugará la 31° fecha de la Primera Nacional, Zona A

Sábado

21.30: Gimnasia y Tiro - Arsenal

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Domingo

13.05 (TV): Los Andes - Almagro

Árbitro: Javier Delbarba

15: Tristán Suárez - Colegiales

Árbitro: Franco Acita

15.30: Ferro - San Miguel

Árbitro: Bruno Amiconi

16: Deportivo Madryn - Alvarado

Árbitro: Adrián Franklin

16: Deportivo Maipú - All Boys

Árbitro: Álvaro Carranza

16: Güemes - Racing (Cba)

Árbitro: Joaquín Gil

16: Patronato - Quilmes

Árbitro: Fabrizio Llobet

20 (TV): San Martín (T) - Atlanta

Árbitro: Felipe Viola