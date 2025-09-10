La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) oficializó los cuerpos arbitrales de los encuentros correspondiente a la 31° fecha del campeonato de la Primera Nacional. En este capítulo Patronato recibirá el próximo domingo desde las 16 a Quilmes en el estadio Grella.
¿Cómo le fue a Patronato con Fabrizio Llobet como árbitro?
Dirigió a Patronato en ocho oportunidades. El domingo regresará al estadio Grella para el juego entre el Rojinegro y Quilmes.
El juego entre el Rojinegro y el Cervecero contará con arbitraje de Fabrizio Llobet. El colegiado estará secundado por los asistentes Gonzalo Ferrari y Darío Rojas Martínez. César Ceballo oficiará de cuarto juez.
Los antecedentes con Patronato
Llobet es uno de los árbitros de la categoría que tuvo mayor contacto con Patronato. Lo dirigió en ocho oportunidades con un saldo de tres victorias, un empate y cuatro derrotas.
A continuación el detalle de los juegos que fueron arbitrados por Llobet y que tuvo como animador al conjunto de barrio Villa Sarmiento:
13/11/18: Patronato 3 San Martín de Tucumán 3
23/04/23: All Boys 0 - Patronato 1
24/06/23: San Martín de San Juan 2 - Patronato 1
30/09/23: Patronato 1-San Telmo 0
02/02/24: Agropecuario 1 – Patronato 0
17/03/24: Patronato 0 - Güemes
12/05/24: Patronato 2 - Chacarita
20/10/24: Patronato 0 - San Martín de San Juan 3
20/04/25: Patronato 0 - Colegiales 1
Así se jugará la 31° fecha de la Primera Nacional, Zona A
Sábado
21.30: Gimnasia y Tiro - Arsenal
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Domingo
13.05 (TV): Los Andes - Almagro
Árbitro: Javier Delbarba
15: Tristán Suárez - Colegiales
Árbitro: Franco Acita
15.30: Ferro - San Miguel
Árbitro: Bruno Amiconi
16: Deportivo Madryn - Alvarado
Árbitro: Adrián Franklin
16: Deportivo Maipú - All Boys
Árbitro: Álvaro Carranza
16: Güemes - Racing (Cba)
Árbitro: Joaquín Gil
16: Patronato - Quilmes
Árbitro: Fabrizio Llobet
20 (TV): San Martín (T) - Atlanta
Árbitro: Felipe Viola