Fanáticos ya acampan para esperar a las TC Pick Up en Paraná

Las camionetas rugirán en Entre Ríos: llega por primera al trazado del CVE y fanáticos ya aguardan afuera esperando la fecha a fin de mes.

El TC Pick Up visitará por primera vez en el autódromo de Paraná el 27 y 28 de este mes, por la octava fecha del torneo 2025. De esta manera, el circuito entrerriano tendrá doble visita de la ACTC este año, ya que el Turismo Carretera llevará adelante allí su 13ª carrera de la temporada el 1 y 2 de noviembre (hubo cambio de fecha).

Así, el TC Pick Up suma el 10° escenario que visita a lo largo de su historia, tras presentarse en Viedma, San Juan, Centenario, Río Cuarto, Alta Gracia, San Nicolás, Posadas, Comodoro Rivadavia y La Plata, donde desarrolla gran parte de su calendario.

Fanáticos a las afueras

Para la visita de las camionetas un puñado de fanáticos se encuentran acampando a las afuera del Club de Volantes Entrerrianos para dejar en claro su pasión por el automovilismo. La Peña Los Clásicos integrada por Gabriel, Cristian, Huguito, Guillermo, Enzo, Nico, Demian, Peluca, Pablito, Thiago, Tino, Gastón, Mati, Lorenzo, Santino y Pity fueron de los primeros que se acercaron al autódromo de la localidad de Sauce Montrull dejando en claro su pasión. Son fanáticos de Ford y apoyarán a Mariano Werner su gran referente local y marcha primero tras la etapa regular de la TC Pick Up. La categoría de camionetas compartirá escenario con el Turismo Carretera 2000 que llevará adelante la novena fecha de su campeonato. Este puñado de fanáticos ya se quedará en el trazado del CVE para esperar el TC , es la idea que tiene este grupo de amigos.

El cronograma del fin de semana incluirá entrenamientos, clasificaciones y las esperadas finales tanto del TC Pick Up como del Turismo Carretera 2000, categoría que también atraviesa un campeonato reñido y promete ofrecer un gran espectáculo.

La organización espera una gran convocatoria de público, y tanto el municipio como el Club de Volantes Entrerrianos trabajan en los detalles logísticos y de seguridad para recibir a equipos, prensa, fanáticos y familias enteras que llegarán desde diferentes puntos del país.

Mariano Werner, el piloto a vencer

El paranaense no solo es el gran referente local, sino también uno de los máximos candidatos al título en este 2025. Su regularidad, experiencia y vínculo con la hinchada de Ford lo convierten en un protagonista estelar del fin de semana. De hecho, su liderazgo tras la etapa regular lo posiciona como favorito no solo para la fecha de Paraná, sino también para pelear por la corona en la definición del torneo.

Con cada presentación, Werner ratifica su condición de referente absoluto del automovilismo argentino, y correr en su ciudad natal seguramente será una motivación extra.