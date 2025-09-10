Uno Entre Rios | Policiales | Autovía 14

Un camión chocó contra una cabina de peaje en la Autovía 14

Un incidente vial se registró este miércoles en el kilómetro 240 de la Autovía 14, en sentido Norte-Sur, cuando un camión impactó contra una cabina de peaje.

10 de septiembre 2025 · 19:44hs
La cabina perdió una de sus paredes tras el golpe.

El camión chocó contra la cabina desocupada de la Autovía 14.

Un incidente vial se registró este miércoles en el kilómetro 240 de la Autovía 14, en sentido Norte-Sur, cuando un camión impactó contra una cabina de peaje ubicada en el ex-Caminos del Río Uruguay, en el ingreso a Concordia. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El accidente en la Autovía 14

El vehículo involucrado es un camión marca Scania, modelo P360, dominio MXV656, que circulaba con un semirremolque marca Vulcano, dominio AA379OQ. Según el parte oficial, el conductor, único ocupante del rodado, no sufrió heridas.

La cabina perdió una de sus paredes tras el golpe.

El hecho ocurrió en una zona de tránsito intenso y generó demoras momentáneas en la circulación. Personal de seguridad vial y fuerzas policiales intervinieron en el lugar para garantizar la seguridad y evaluar los daños materiales.

Las causas del siniestro aún no fueron precisadas, aunque se presume que podrían estar vinculadas a una maniobra de aproximación a la cabina. No se informó sobre daños estructurales graves en la infraestructura del peaje.

Autovía 14 Caminos del Río Uruguay Concordia
