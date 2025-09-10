Un camión chocó contra una cabina de peaje en la Autovía 14

Un incidente vial se registró este miércoles en el kilómetro 240 de la Autovía 14, en sentido Norte-Sur, cuando un camión impactó contra una cabina de peaje.

El camión chocó contra la cabina desocupada de la Autovía 14.

La cabina perdió una de sus paredes tras el golpe.

El vehículo involucrado es un camión marca Scania, modelo P360, dominio MXV656, que circulaba con un semirremolque marca Vulcano, dominio AA379OQ. Según el parte oficial, el conductor, único ocupante del rodado, no sufrió heridas.

El hecho ocurrió en una zona de tránsito intenso y generó demoras momentáneas en la circulación. Personal de seguridad vial y fuerzas policiales intervinieron en el lugar para garantizar la seguridad y evaluar los daños materiales.

Las causas del siniestro aún no fueron precisadas, aunque se presume que podrían estar vinculadas a una maniobra de aproximación a la cabina. No se informó sobre daños estructurales graves en la infraestructura del peaje.