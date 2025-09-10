Uno Entre Rios | Ovación | Martín Chervo

Martín Chervo fue elegido el MVP de la Semana 6 de la Liga Provincial

El pivote chajariense Martín Chervo, con pasado en Olimpia y Echagüe, fue el MVP de la fecha 6 tras convertir 32 puntos, 14 rebotes y 2 robos.

10 de septiembre 2025 · 20:07hs
Martín Chervo fue elegido por segunda vez como Mejor Jugador de la Semana de la Liga Provincial de Mayores, tras la sexta fecha del certamen que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos. El pivote de Vélez Sarsfield de Chajarí repitió el reconocimiento que ya había obtenido en la segunda jornada del certamen.

El interno de 2,02 metros (con pasado en diferentes ligas de nuestro país y también en Ecuador, Uruguay y Chile) fue determinante en la victoria de su equipo frente a San José, desplegando jerarquía y presencia física en la zona pintada.

Su planilla estadística reflejó una actuación brillante: 32 puntos (12/18 en dobles y 8/12 en libres), 14 rebotes y 2 robos, alcanzando una valoración de 44.

Más allá de los números, Chervo se erigió como la figura del partido, siendo pieza clave para que Vélez consiga un triunfo valioso que le permite seguir expectante en la Zona 3 de la competencia.

Quinteto de la semana 6

Martín Chervo (Vélez) – Valoración: 44

32 pts | 14 reb | 2 robos vs. San José

Jeremías Dreiling (Estudiantes Cdia) – Valoración: 37

26 pts | 6 reb | 3 asist vs. San José

Sergio Ravina (Zaninetti) – Valoración: 35

22 pts | 16 reb | 1 asist vs. Luis Luciano

Heraldo Ruso (Luciano) – Valoración: 34

23 pts | 12 reb | 4 asist vs. Zaninetti

Facundo Mackinnon (Recreativo) – Valoración: 34

14 pts | 24 reb | 1 asist vs. Independiente

