La Justicia Federal le pidió informes al Puerto Ibicuy por el depósito de azufre

El gobierno provincial destacó la actuación del Juzgado Federal de Gualeguaychú ante la carga de azufre depositado en el Puerto Ibicuy.

El Juzgado Federal de Gualeguaychú a cargo de Hernán Viri intimó a la empresa PTP que presente la documentación vinculada a la carga de azufre almacenada en el predio que tiene en el Puerto Ibicuy . Desde la Provincia se destacó la determinación del juez.

Ante el riesgo de contaminación, en marzo pasado, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos intervino de manera preventiva ante la existencia de dicho material al aire libre.

La situación en el Puerto Ibicuy

Desde la Provincia se destacó la determinación del Juzgado Federal, y recordaron que a través del expediente Nº 3215407 se requirió a la empresa una serie de informes e intimaciones por el posible impacto ambiental del azufre.

En ese sentido, el presidente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy, Matías Regalado, precisó: "La firma PTP recibió un remanente de carga provisoriamente de mineral de azufre, lo cual generó la intervención de oficio de la Secretaría de Ambiente en marzo pasado y, posteriormente, la orden de presentación del Juzgado Federal de Gualeguaychú".

Por su parte, el titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, Martín Anguiano, valoró la decisión del gobierno provincial de actuar de oficio e inmediatamente ante un eventual riesgo ambiental: "Se trata de un compromiso claro con la prevención y el cuidado del ambiente, que se complementa con la celeridad del accionar del Juzgado Federal de Gualeguaychú".

Expresó que en marzo pasado, "el Consejo de Administración del puerto presentó una nota donde se plantea que la estación portuaria no cuenta con el personal idóneo para manipular el material. Dialogamos con el intendente Exequiel Maneiro para ponerlo en conocimiento de la existencia de dicha carga en el predio; y desde el municipio también se comunicaron con la Secretaría de Ambiente provincial".

Finalmente, Anguiano afirmó que "somos los primeros en ocuparnos de cuidar el ambiente"; y recordó que "al asumir, cuando tomamos posesión del puerto, lo primero que hicimos fue sacar 26.000 toneladas de mineral de hierro a cielo abierto que contaminaban la región y que habían estado ahí durante 10 años".