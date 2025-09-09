Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el cierre de la 30° fecha de la Primera Nacional?

La derrota ante Racing de Córdoba no produjo un retroceso de Patronato en la Zona A. A su vez se alejó de los dos primeros escalones.

9 de septiembre 2025 · 10:53hs
Patronato y Racing empatan sin goles.

Prensa Patronato

Patronato y Racing empatan sin goles.

Pasó la 30° fecha del campeonato de la Primera Nacional. La jornada fue negativa para Patronato, que perdió el domingo 1 a 0 en su visita a Racing de Córdoba. Este resultado impactó en el ánimo de los futbolistas del Rojinegro, pero no provocó un retroceso en las posiciones.

En este sentido, los dirigidos por Gabriel Gómez se sostienen en el séptimo lugar de la Zona A con 43 unidades. En esta jornada Deportivo Maipú, equipo que se ubica un escalón por debajo, acortó distancia al finalizar el capítulo con 41 puntos.

gabriel gomez se hizo cargo de la derrota de patronato

Gabriel Gómez se hizo cargo de la derrota de Patronato

El Clausura de la Liga Paranaense vivió otro capítulo.

Liga Paranaense: Patronato se impuso en el destacado de la quinta fecha

El aspecto negativo fueron las victorias del líder Deportivo Madryn y de Atlanta, único escolta. Con estos marcadores el elenco de barrio Villa Sarmiento se alejó a 10 del Aurinegro cuando restan 12 puntos, y a 8 del Bohemio.

Nota relacionada: Gabriel Gómez se hizo cargo de la derrota de Patronato

De esta manera el sueño por finalizar la fase regular en el primer puesto se va desvaneciendo. En consecuencia, la mirada está enfocada en los restantes lugares. En este punto dos puntos separan a Patronato de Tristán Suárez, equipo que se ubica en el tercer sector de la tabla.

Posiciones de la Primera Nacional, Zona A.

Deportivo Madryn 53

Atlanta 51

Tristán Suárez 45

San Miguel 45

Gimnasia y Tiro 44

San Martín 44

Patronato 43

Deportivo Maipú 41

Racing 38

Los Andes 37

Colegiales 37

Quilmes 36

All Boys 35

Almagro 34

Ferro 32

Arsenal 31

Güemes 30

Alvarado 29

Patronato Racing de Córdoba Primera Nacional
Noticias relacionadas
Patronato cayó ante Racing en Córdoba.

Patronato jugó mal y perdió ante Racing pese a contar con un jugador más

Federico Castro convirtió 6 anotaciones en la temporada

Patronato está anémico en la ofensiva

Patronato apunta a meterse bien arriba.

Patronato apunta a meterse bien arriba

Miguel Ángel Russo recibió el alta.

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y dejó la clínica

Ver comentarios

Lo último

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

Pedro Capó presentó La Carretera y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

Pedro Capó presentó "La Carretera" y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

Ultimo Momento
Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

Conmoción por la partida de Juan Ortelli, voz clave de la cultura urbana

Pedro Capó presentó La Carretera y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

Pedro Capó presentó "La Carretera" y repasó sus grandes éxitos en Santa Fe

¿Quién lucirá la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi?

¿Quién lucirá la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi?

Hockey social: 30 delegaciones de todo el país llegarán a Concepción del Uruguay

Hockey social: 30 delegaciones de todo el país llegarán a Concepción del Uruguay

Policiales
Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

Decomisaron 1.000 kilos de dorados sin habilitación en Paso Cerrito

La policía busca intensamente al autor del crimen en barrio Capibá

La policía busca intensamente al autor del crimen en barrio Capibá

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Sigue sin fecha el juicio por el choque en el que murió una familia de Concordia

Concordia: salió en libertad y una hora después fue detenido por intentar robar un auto

Concordia: salió en libertad y una hora después fue detenido por intentar robar un auto

Violenta balacera en Paraná: un joven murió y hay dos heridos

Violenta balacera en Paraná: un joven murió y hay dos heridos

Ovación
Mariano Kremer busca escribir su propia historia

Mariano Kremer busca escribir su propia historia

El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

El plantel de Independiente pidió solidaridad del fútbol argentino en un duro comunicado

Argentinos derrotó a Lanús y se metió en semifinales de la Copa Argentina

Argentinos derrotó a Lanús y se metió en semifinales de la Copa Argentina

Colón se sigue hundiendo en la Primera Nacional

Colón se sigue hundiendo en la Primera Nacional

Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

Echagüe es el campeón de la Liga Provincial Femenina Sub18

La provincia
Primer expurgo documental en Salud: más de 5 mil kilos de papel eliminados

Primer expurgo documental en Salud: más de 5 mil kilos de papel eliminados

El Concejo Deliberante de Paraná abordará proyectos sobre Banco de Tierras

El Concejo Deliberante de Paraná abordará proyectos sobre Banco de Tierras

Presentarán el libro Camino Animal- El Método, que destaca el valor de la terapia con caballos

Presentarán el libro "Camino Animal- El Método", que destaca el valor de la terapia con caballos

Una banda entrerriana hizo una versión de un tema de Miranda! y hay polémica

Una banda entrerriana hizo una versión de un tema de Miranda! y hay polémica

En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo, dijo Colello

"En octubre, desde Entre Ríos le vamos a poner un freno a la vuelta del kirchnerismo", dijo Colello

Dejanos tu comentario