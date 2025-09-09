Pasó la 30° fecha del campeonato de la Primera Nacional. La jornada fue negativa para Patronato, que perdió el domingo 1 a 0 en su visita a Racing de Córdoba. Este resultado impactó en el ánimo de los futbolistas del Rojinegro, pero no provocó un retroceso en las posiciones.
¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el cierre de la 30° fecha de la Primera Nacional?
La derrota ante Racing de Córdoba no produjo un retroceso de Patronato en la Zona A. A su vez se alejó de los dos primeros escalones.
En este sentido, los dirigidos por Gabriel Gómez se sostienen en el séptimo lugar de la Zona A con 43 unidades. En esta jornada Deportivo Maipú, equipo que se ubica un escalón por debajo, acortó distancia al finalizar el capítulo con 41 puntos.
El aspecto negativo fueron las victorias del líder Deportivo Madryn y de Atlanta, único escolta. Con estos marcadores el elenco de barrio Villa Sarmiento se alejó a 10 del Aurinegro cuando restan 12 puntos, y a 8 del Bohemio.
De esta manera el sueño por finalizar la fase regular en el primer puesto se va desvaneciendo. En consecuencia, la mirada está enfocada en los restantes lugares. En este punto dos puntos separan a Patronato de Tristán Suárez, equipo que se ubica en el tercer sector de la tabla.
Posiciones de la Primera Nacional, Zona A.
Deportivo Madryn 53
Atlanta 51
Tristán Suárez 45
San Miguel 45
Gimnasia y Tiro 44
San Martín 44
Patronato 43
Deportivo Maipú 41
Racing 38
Los Andes 37
Colegiales 37
Quilmes 36
All Boys 35
Almagro 34
Ferro 32
Arsenal 31
Güemes 30
Alvarado 29