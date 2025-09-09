¿Cómo quedó posicionado Patronato tras el cierre de la 30° fecha de la Primera Nacional?

La derrota ante Racing de Córdoba no produjo un retroceso de Patronato en la Zona A. A su vez se alejó de los dos primeros escalones.

Pasó la 30° fecha del campeonato de la Primera Nacional. La jornada fue negativa para Patronato, que perdió el domingo 1 a 0 en su visita a Racing de Córdoba. Este resultado impactó en el ánimo de los futbolistas del Rojinegro, pero no provocó un retroceso en las posiciones.

En este sentido, los dirigidos por Gabriel Gómez se sostienen en el séptimo lugar de la Zona A con 43 unidades. En esta jornada Deportivo Maipú, equipo que se ubica un escalón por debajo, acortó distancia al finalizar el capítulo con 41 puntos.

El aspecto negativo fueron las victorias del líder Deportivo Madryn y de Atlanta, único escolta. Con estos marcadores el elenco de barrio Villa Sarmiento se alejó a 10 del Aurinegro cuando restan 12 puntos, y a 8 del Bohemio.

De esta manera el sueño por finalizar la fase regular en el primer puesto se va desvaneciendo. En consecuencia, la mirada está enfocada en los restantes lugares. En este punto dos puntos separan a Patronato de Tristán Suárez, equipo que se ubica en el tercer sector de la tabla.

Posiciones de la Primera Nacional, Zona A.

Deportivo Madryn 53

Atlanta 51

Tristán Suárez 45

San Miguel 45

Gimnasia y Tiro 44

San Martín 44

Patronato 43

Deportivo Maipú 41

Racing 38

Los Andes 37

Colegiales 37

Quilmes 36

All Boys 35

Almagro 34

Ferro 32

Arsenal 31

Güemes 30

Alvarado 29