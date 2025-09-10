Quini 6: hay un nuevo millonario en Argentina

Un apostador acertó los números de la modalidad La Revancha del Quini 6 y ganó más de $1.034.000.000. En el Siempre Sale hubo 16 ganadores.

En el sorteo de este miércoles, un apostador rosarino acertó en La Revancha y se alzó con la suma de $1.034.000.000. En tanto que en la modalidad Siempre Sale, hubo 16 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $15.580.691,72.

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que en el próximo sorteo, a realizarse el domingo, en total habrá en juego $5.150.000.000.

Todos los sorteos del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron: 21-16-31-32-29-27. Aquí el pozo quedó vacante y se acumulan $792.170.524.

En La Segunda, los números favorecidos fueron 12-35-22-19-26-40. Tampoco hubo favorecidos y en el próximo sorteo habrá en juego $2.935.893.423.

Mientras que en La Revancha aparecieron el 30-24-12-18-44-06. Acá, hubo un ganador, oriundo de Rosario, que se hizo acreedor de $1.034.702.019.

Por último, en el Siempre Sale, vieron la luz: 38-06-29-42-35-32. Aquí hubo 16 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $15.580.691,72.