Jugó en Patronato y lució la 10 de la Selección Argentina

Un futbolista con pasado en Patronato utilizó el dorsal más deseado de la Albiceleste. Fue en dos amistosos disputado ante Brasil.

9 de septiembre 2025 · 13:47hs
Héctor Canteros enfrentando a Ronaldinho en el clásico sudamericano protagonizado entre la Selección Argentina y Brasil.

Thiago Almada se sumará a la lista de futbolistas que utilizarán la camiseta número 10 del seleccionado argentino en el encuentro que disputará este martes la Scaloneta ante Ecuador, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. La nómina de futbolistas que utilizaron este dorsal incluye a un mediocampista con pasado en Patronato.

El jugador en cuestión es Héctor Canteros, quien formó parte del plantel del Rojinegro en la temporada 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. El mediocampista surgido de la cantera de Vélez se incorporó al elenco de barrio Villa Sarmiento luego de su paso por Ankaragükü de Turquía.

Argentina será visitante en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador

¿Quién lucirá la 10 de la Selección Argentina ante la ausencia de Messi?

Héctor Canteros, en su paso por Patronato.

La experiencia de Héctor Canteros con la Selección Argentina

Luego de la disputa de la Copa América que se llevó adelante en el país a mediados de 2011 la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) oficializó la contratación de Alejandro Sabella como flamante entrenador de la Albiceleste.

El DT, que llegó al seleccionado tras su exitoso ciclo en Estudiantes de La Plata, donde conquistó la Copa Libertadores 2009 y el Torneo Inicial 2010, inició su ciclo derrotando 1 a 0 a Venezuela.

En el cuarto amistoso Sabella incluyó entre la lista de convocados a Héctor Canteros, quien por ese entonces era una de las figuras del Vélez que se había coronado campeón del Torneo Final 2011, para disputar dos encuentros amistosos ante Brasil.

El 15 de septiembre de 2011 Argentina y la Verdeamarela igualaron 0 a 0 en el estadio Mario Kempes, en Córdoba. Canteros no solamente fue titular, sino que utilizó la camiseta número 10 de la Albiceleste.

La revancha de este duelo se disputó el 29 de septiembre de 2011. En dicho juego Brasil, con la figura de Ronaldinho dentro del 11 inicial, se impuso por 2 a 0. Lucas Moura y un joven Neymar anotaron los goles de dicha historia.

En dicho juego Sabella le entregó por segunda vez la camiseta número 10 del seleccionado a Héctor Canteros, quien una década después arribó a la capital entrerriana para exhibir su jerarquía en Patronato.

