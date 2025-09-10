Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná intervendrá un caño maestro en Rondeau y Circunvalación

La Municipalidad de Paraná informó que este jueves intervendrá un caño maestro en Rondeau y Circunvalación. Podría haber baja en la presión en distintas zonas.

10 de septiembre 2025 · 18:17hs
Desde las primeras de este jueves, la Municipalidad de Paraná ejecutará una obra planificada sobre el acueducto de impulsión de 750 milímetros, que transporta el suministro potabilizado desde la planta Echeverría, hasta el centro de distribución Ramírez. El objetivo de los trabajos es mejorar sus prestaciones y seguridad en el tramo intervenido.

Las tareas forman parte de un plan de acciones complementarias que incluyen la construcción de un conducto pluvial paralelo a la cañería de agua, relleno y estabilización del terreno, para finalmente proceder a la repavimentación de la arteria. Desde la comuna se informó que la labor se extenderá hasta horas de la tarde.

Debido a ello, durante el día podría registrarse baja presión o falta de suministro en algunos sectores de las áreas urbanas atendidas desde los centros de distribución Ramírez y Ejército.

Abarca la zona comprendida desde calles Ayacucho y Artigas, hacia el oeste de la capital entrerriana, y también la zona sur situada en Avenida de las Américas, y las vecinales General Espejo y Paracao.

Como es habitual ante este tipo de circunstancias, se recomienda a los usuarios de esas zonas, que realicen un uso racional del agua almacenada en sus tanques de reservas domiciliarios, que permiten contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.

