Visión Motors es concesionario oficial Rely y Karry en Paraná.

Visión Motors continúa ampliando su presencia en el mercado automotor y anuncia una nueva etapa: desde ahora es concesionario oficial de Rely y Karry en Paraná.

Visión Motors continúa ampliando su presencia en el mercado automotor y anuncia una nueva etapa: desde ahora es concesionario oficial de Rely y Karry en Paraná . La incorporación de ambas marcas refuerza la propuesta de la empresa, que suma a su trayectoria un respaldo oficial que abarca unidades 0 km, garantía, repuestos originales y atención de postventa.

La llegada de Rely y Karry al mercado argentino forma parte de la expansión de los vehículos comerciales del Grupo Chery, con representación local de Grupo La Emilia. Las dos marcas ofrecen alternativas para distintos perfiles: desde quienes buscan una pickup para combinar trabajo y uso cotidiano hasta empresas, pymes y emprendedores que necesitan vehículos para distribución y logística urbana.

Dentro de la gama Rely, la protagonista es la R8, una pickup mediana 4x4 pensada para combinar capacidad de trabajo, confort y tecnología. En Argentina se comercializa con motor turbodiésel 2.3 litros de 161 CV y 420 Nm de torque, con opciones de transmisión manual de seis velocidades o automática de ocho. Su capacidad de carga útil alcanza los 1.000 kilos y la gama contempla versiones Comfort, Luxury y Limited.

La R8 incorpora siete airbags y asistencias a la conducción como frenado autónomo de emergencia, control de velocidad crucero adaptativo, advertencia de salida de carril y asistente de mantenimiento de carril. A esto se suman elementos de confort y conectividad para una propuesta orientada tanto al trabajo como al uso diario.Uno de los puntos destacados de Rely es su respaldo de fábrica: la marca ofrece una garantía de 5 años o 200.000 kilómetros, lo que ocurra primero.

La cobertura se complementa con repuestos y atención de postventa a través de la red oficial, un aspecto relevante para quienes incorporan un vehículo como herramienta de trabajo.

Visión Motors es concesionario oficial Rely y Karry en Paraná.

Karry, por su parte, llega con una propuesta enfocada en el transporte comercial liviano y la logística de última milla. Sus primeros modelos en Argentina son los KQ51 y KQ52, dos mini trucks diseñados para desenvolverse con agilidad en entornos urbanos sin resignar capacidad de carga. El KQ51 cuenta con cabina simple y puede transportar hasta 1.500 kilos, mientras que el KQ52 incorpora cabina doble y admite hasta 1.250 kg. Ambos utilizan un motor naftero 1.6 de 120 CV con transmisión manual de cinco velocidades.

La propuesta de Karry apunta a pymes, comercios, prestadores de servicios, distribuidores y emprendimientos que necesitan un vehículo compacto y funcional para el trabajo diario. Sus unidades cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros.

Para Visión Motors, convertirse en concesionario oficial de ambas marcas representa un paso importante dentro de su crecimiento y permite ampliar el acompañamiento al cliente durante todo el ciclo de uso del vehículo. La empresa suma Rely y Karry a sus servicios de asesoramiento, financiación, gestoría, seguros y taller, integrando en un mismo lugar la compra, la entrega y el soporte posterior.

Con esta incorporación, Visión Motors amplía su oferta en Paraná y la región con dos marcas orientadas a nuevas necesidades de movilidad y trabajo. Los interesados podrán acercarse al salón para conocer las unidades y recibir asesoramiento.