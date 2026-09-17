Dimarbo industrializa las obras con tecnología desde su fábrica

La firma Dimarbo desarrolla naves, módulos y estructuras para sectores productivos mediante procesos más integrados y ágiles con tecnología.

Naves Avicolas con tecnología. Pensadas para optimizar la producción y proteger la inversión de los clientes.

La 22ª Jornada de la Industria de Entre Ríos, organizada por la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) bajo el lema “Decisiones de hoy para competir mañana”, pondrá en debate la competitividad, la transformación tecnológica y los desafíos que afrontará el sector productivo durante los próximos años.

Desde General Ramírez, Dimarbo ofrece una experiencia vinculada a ese proceso de transformación. La empresa nació en 1998, inicialmente ligada a trabajos metalúrgicos, y atravesó distintas etapas hasta especializarse en soluciones de construcción industrializada para actividades productivas, agroindustriales y residenciales.

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Su evolución implicó incorporar equipamiento, ingeniería y nuevas metodologías de trabajo, hasta consolidar una planta donde se fabrican los componentes que posteriormente son trasladados y montados en los distintos proyectos.

Naves Avicolas con tecnología. Pensadas para optimizar la producción y proteger la inversión de los clientes.

Un proceso productivo que se trasladó a la fábrica

Uno de los principales cambios en la actividad fue trasladar parte del proceso constructivo desde el lugar de montaje hacia la fábrica.

La metodología contempla diseñar, producir, controlar y preparar previamente los componentes antes de su traslado. De esta manera, el montaje en destino pasa a formar parte de una secuencia previamente definida, con mayor previsibilidad sobre cada una de las etapas.

Dentro de ese recorrido, la firma desarrolló su Sistema Modular, compuesto por elementos producidos industrialmente que luego son instalados en el sitio previsto. El sistema, además, admite distintas variantes de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.

La oferta de Dimarbo también incluye naves y galpones industrializados, con alternativas destinadas a la actividad avícola y a otros establecimientos productivos. A esto se suman estructuras metálicas, cerramientos y panelería, además de módulos para oficinas, filtros sanitarios, puntos de control e instalaciones complementarias.

El desafío de producir mejor para Dimarbo

La competitividad industrial también involucra decisiones internas vinculadas con la organización, los métodos de fabricación, el equipamiento y la incorporación de nuevas herramientas.

En Dimarbo, esa búsqueda se traduce en una revisión permanente de los procesos, con el objetivo de reducir tiempos innecesarios, mejorar la fabricación y desarrollar soluciones que puedan repetirse sin perder capacidad de adaptación.

La empresa mantiene su fábrica y sus oficinas en el área industrial de General Ramírez, desde donde desarrolla proyectos para distintos puntos de la región. Esa localización forma parte de una identidad productiva vinculada al interior entrerriano.

Tecnología y nuevas herramientas

La automatización, la digitalización, los nuevos materiales, la eficiencia energética y la inteligencia artificial están modificando las formas de diseñar, fabricar, comercializar y gestionar dentro de las industrias.

Estos temas estarán presentes en la jornada de la UIER, donde la tecnología y el impacto de la inteligencia artificial sobre las empresas ocuparán un lugar central.

Para Dimarbo, la incorporación de nuevas herramientas no constituye un fin en sí mismo. El desafío consiste en convertirlas en mejoras concretas: procesos más ordenados, tiempos más previsibles, calidad sostenida y soluciones capaces de responder a las necesidades de quienes producen.

Con más de 28 años de trayectoria, la firma continúa ese camino desde General Ramírez. Su recorrido muestra cómo una actividad que nació vinculada a la metalurgia puede avanzar hacia un esquema de fabricación industrializada, integrando conocimiento técnico, equipamiento y capacidad de adaptación a las nuevas demandas del sector productivo.