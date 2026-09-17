Los industriales analizan claves para competir frente a los nuevos desafíos

Daniel Herrero expondrá sobre liderazgo empresarial y gestión ante escenarios de cambio en la industria.

La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) realizará este miércoles la 22° Jornada de la Industria, uno de los principales encuentros del sector productivo provincial. La actividad comenzará a las 9 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y reunirá a dirigentes industriales, funcionarios, economistas, empresarios y especialistas en nuevas tecnologías.

Bajo el lema “Decisiones de hoy para competir mañana”, la propuesta estará enfocada en los principales desafíos que atraviesan las empresas frente a un escenario de transformaciones económicas, cambios regulatorios y aceleración tecnológica. La agenda contempla debates sobre la coyuntura nacional, la carga tributaria, las decisiones empresarias y el impacto de la inteligencia artificial en los procesos productivos.

Las reglas de juego

La apertura está prevista para las 9.45 y contará con la participación de Celeste Valenti, presidenta de la UIER; Martín Rappallini, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA); y el gobernador Rogelio Frigerio.

El encuentro continuará con un panel dedicado a la reforma tributaria, uno de los temas centrales de esta edición. A las 10.10, Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación, y Fabián Boleas, ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, abordarán el tema “Reforma tributaria, el desafío pendiente”.

El espacio permitirá poner en discusión uno de los aspectos que impactan sobre la estructura de costos y la planificación de las empresas.

A las 11, se desarrollará el panel “Del escenario económico a la decisión empresaria”, a cargo de los economistas Maximiliano Montenegro y Luis Secco. La exposición estará orientada al análisis de las variables económicas que condicionan las decisiones de quienes producen, invierten y generan empleo.

La programación prevé luego un intervalo para el almuerzo y retomará las actividades durante la tarde con uno de los ejes que atraviesan la agenda industrial: la incorporación de tecnología a los procesos productivos.

Inteligencia artificial y transformación

A partir de las 14, se desarrollará el panel “La próxima decisión estratégica ya llegó: IA, tecnología e innovación”. Participarán Gustavo Guaragna, fundador, presidente y CEO de Snoop Consulting, y Juan Pablo Bagó, director de Grupo Bagó SA. La mesa será moderada por Laura Segura, directora de Innovación y Servicios de la UIA.

La incorporación de la inteligencia artificial aparece como uno de los temas centrales de la jornada. La discusión estará vinculada con las oportunidades que ofrecen las nuevas herramientas, pero también con las decisiones que deberán tomar las organizaciones frente a una transformación tecnológica que atraviesa distintas actividades.

Para la UIER, este eje forma parte de un proceso más amplio de adaptación de las empresas a nuevas condiciones de producción y competencia. En agosto, la entidad ya había organizado una actividad sobre herramientas para nuevas inversiones y proyectos de transformación, en la que empresas entrerrianas compartieron experiencias relacionadas con innovación y tecnología.

La jornada también busca vincular las discusiones de alcance nacional con la realidad de las industrias de la provincia. En ese sentido, la entidad viene planteando una agenda que incluye aspectos impositivos, energéticos, de infraestructura, financiamiento y competitividad.

Experiencia empresarial

El programa continuará a las 15 con el panel “Cómo tomar decisiones y liderar los cambios”. La exposición estará a cargo de Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto SAU y representante oficial de Mercedes-Benz en Argentina. La moderación estará a cargo de Silvia Naishtat, editora de la sección Economía del diario Clarín.

Este tramo pondrá el foco en la gestión empresarial y en las estrategias necesarias para atravesar períodos de modificación de las condiciones económicas y productivas. La experiencia de referentes del ámbito privado se incorporará así a una agenda que combina análisis macroeconómico, políticas públicas y transformación tecnológica.

El cierre está previsto para las 16, luego de una jornada que concentrará exposiciones y debates sobre cuestiones que atraviesan actualmente al entramado industrial.

La 22° Jornada de la Industria buscará dejar planteados desafíos y oportunidades para el desarrollo del sector, con especial atención a la competitividad, la inversión, la innovación y la capacidad de adaptación de las empresas frente a un escenario de cambios constantes.