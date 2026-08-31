Lionel Messi cambió la historia: los números que deja tras su retiro de la Selección Argentina

El capitán argentino cerró una historia de más de 20 años con la Albiceleste y se convirtió en el futbolista más importante de la historia del seleccionado.

Lionel Messi, con la emoción a flor de piel.

Lionel Messi le puso punto final a su historia con la Selección Argentina. Después de más de 20 años, seis Mundiales y una colección de títulos y récords, el capitán anunció este lunes su retiro del equipo nacional. Se va como el jugador con más partidos, goles, asistencias y triunfos en la historia de la Albiceleste, además de haber levantado los trofeos más importantes.

La noticia fue comunicada por el propio Messi a través de sus redes sociales, donde explicó que tomó una decisión que le "duele en el alma", pero que entiende que llegó el momento. "Me vacié, ya no tengo más para dar", escribió el rosarino, que también aseguró que seguirá alentando a la Selección desde afuera.

Y si de números se trata, la dimensión de su recorrido resulta todavía más impactante.

Lionel Messi llorando tras la final.

Lionel Messi: un récord detrás de otro

Messi disputó 207 partidos con la camiseta argentina, una cifra que lo ubica en lo más alto de la historia del seleccionado. También es el máximo goleador, con 125 tantos, y el futbolista con más asistencias, con 68.

Además, ganó 148 partidos con la Albiceleste y es el jugador argentino con más presencias en Mundiales, con 34 encuentros. En la máxima competencia del fútbol mundial también dejó números extraordinarios: convirtió 21 goles y aportó 12 asistencias, ambos registros récord para un futbolista argentino.

La Copa del Mundo también lo vio conquistar distinciones individuales. Messi recibió el Balón de Oro del Mundial en 2014 y volvió a quedarse con el premio en Qatar 2022, siendo el único futbolista en conseguirlo dos veces.

En las Eliminatorias Sudamericanas también dejó su sello: es el máximo goleador histórico de la competencia, con 36 tantos.

Y hay otro número que permite dimensionar su presencia durante tantos años: disputó 11 finales con la Selección Mayor.

Del dolor a la gloria

El recorrido de Messi con la camiseta argentina tuvo prácticamente todos los capítulos posibles.

Fue campeón del Mundial Sub 20 en 2005 y consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Pero con la Selección Mayor debió atravesar primero una etapa marcada por las derrotas en finales.

Fue subcampeón de la Copa América 2007, de la Copa del Mundo de Brasil 2014 y de las Copas América de Chile 2015 y Estados Unidos 2016.

Lionel Messi, el máximo anotador de la historia de la Copa del Mundo.

Después llegó el cambio definitivo.

En 2021, Messi consiguió finalmente su primer título con la Selección Mayor al conquistar la Copa América en Brasil. Un año después levantó la Finalissima ante Italia y, en diciembre de 2022, alcanzó la gloria máxima con la consagración en el Mundial de Qatar.

La historia no terminó allí. En 2024 volvió a ser campeón de América y extendió una etapa dorada que también tuvo continuidad en el Mundial 2026, donde Argentina volvió a llegar a la final y terminó como subcampeona.

El final de una era

Messi se despide de la Selección con una trayectoria que parece difícil de dimensionar incluso a través de los números.

Fue capitán, goleador, asistidor, campeón del mundo y protagonista de una generación que volvió a poner a Argentina en lo más alto del fútbol internacional.

Pero también fue parte de una transformación. El mismo jugador que durante años cargó con la presión de no poder ganar un título con la Albiceleste terminó levantando la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo.

Messi marcó su sexto gol en el Mundial 2026.

Ahora, después de seis Mundiales y más de dos décadas vestido de celeste y blanco, decidió cerrar el ciclo.

Lionel Messi se va de la Selección Argentina. Los récords quedan. Los títulos también. Y una era que difícilmente vuelva a repetirse llega a su final.