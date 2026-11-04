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Capibá RC tiene nueva comisión directiva

Las nuevas autoridades del Capibá RC conducirán la institución durante el período 2026-2028. Viviana Vernackt asumió la presidencia

4 de noviembre 2026 · 21:14hs
Capibá RC tiene nuevas autoridades.

Prensa Capibá

Capibá RC tiene nuevas autoridades.

Capibá RC inició una nueva etapa institucional con la asunción de su comisión directiva para el período 2026-2028. El acto se realizó el viernes 30 de octubre y marcó el comienzo de un ciclo de dos años que tendrá a Viviana Vernackt como presidenta de la entidad.

La nueva conducción asumió con el compromiso de trabajar por el crecimiento y el desarrollo deportivo del club, además de fortalecer su organización y vida institucional. Entre los principales objetivos planteados se encuentra construir una institución cada vez más grande, organizada y participativa.

Desde el club señalaron que esta nueva etapa buscará mantener los valores que marcaron sus orígenes, entre ellos la solidaridad, el esfuerzo compartido y el apoyo mutuo. En ese sentido, remarcaron la importancia del acompañamiento de los socios, deportistas y familias para llevar adelante los proyectos y objetivos propuestos.

"Capibá es mucho más que un club: es una familia que crece, se acompaña y se construye entre todos", expresaron desde la institución al presentar a las nuevas autoridades.

La nueva comisión directiva de Capibá RC

Presidenta: Viviana Vernackt

Vicepresidente: Gonzalo Molini

Secretario administrativo: José Galarraga

Prosecretaria administrativa: Valentina Gimenez

Tesorera: Leylen Sotomayor

Protesorero: Juan Carlos Sotomayor

Secretaria de Prensa y Relaciones Públicas: Alejandra Paola Díaz

Vocales titulares:

Primera: Cristal Alvarenga Salari

Segunda: Lisandra Voltolini

Tercero: Fabio Rubén Tizzoni

Vocales suplentes:

Primera: Mariela N. Gómez

Segunda: M. Luján De Paola

Tercero: Mariano Ramón Díaz

Presidencias de las subcomisiones:

Rugby: Lisandro Galetto

Hockey: M. Dolores Barros

Sóftbol: Viviana P. Chianea

Comisión fiscalizadora:

Primer fiscalizador titular: Edgardo Lara

Segundo fiscalizador titular: Francisco Taborda

Primer fiscalizador suplente: Sergio Protti

Segundo fiscalizador suplente: Marcelo G. Dellepiane

Capibá RC Comisión directiva club Entidades
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