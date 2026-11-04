Capibá RC inició una nueva etapa institucional con la asunción de su comisión directiva para el período 2026-2028. El acto se realizó el viernes 30 de octubre y marcó el comienzo de un ciclo de dos años que tendrá a Viviana Vernackt como presidenta de la entidad.
Capibá RC tiene nueva comisión directiva
Las nuevas autoridades del Capibá RC conducirán la institución durante el período 2026-2028. Viviana Vernackt asumió la presidencia
La nueva conducción asumió con el compromiso de trabajar por el crecimiento y el desarrollo deportivo del club, además de fortalecer su organización y vida institucional. Entre los principales objetivos planteados se encuentra construir una institución cada vez más grande, organizada y participativa.
Desde el club señalaron que esta nueva etapa buscará mantener los valores que marcaron sus orígenes, entre ellos la solidaridad, el esfuerzo compartido y el apoyo mutuo. En ese sentido, remarcaron la importancia del acompañamiento de los socios, deportistas y familias para llevar adelante los proyectos y objetivos propuestos.
"Capibá es mucho más que un club: es una familia que crece, se acompaña y se construye entre todos", expresaron desde la institución al presentar a las nuevas autoridades.
La nueva comisión directiva de Capibá RC
Presidenta: Viviana Vernackt
Vicepresidente: Gonzalo Molini
Secretario administrativo: José Galarraga
Prosecretaria administrativa: Valentina Gimenez
Tesorera: Leylen Sotomayor
Protesorero: Juan Carlos Sotomayor
Secretaria de Prensa y Relaciones Públicas: Alejandra Paola Díaz
Vocales titulares:
Primera: Cristal Alvarenga Salari
Segunda: Lisandra Voltolini
Tercero: Fabio Rubén Tizzoni
Vocales suplentes:
Primera: Mariela N. Gómez
Segunda: M. Luján De Paola
Tercero: Mariano Ramón Díaz
Presidencias de las subcomisiones:
Rugby: Lisandro Galetto
Hockey: M. Dolores Barros
Sóftbol: Viviana P. Chianea
Comisión fiscalizadora:
Primer fiscalizador titular: Edgardo Lara
Segundo fiscalizador titular: Francisco Taborda
Primer fiscalizador suplente: Sergio Protti
Segundo fiscalizador suplente: Marcelo G. Dellepiane