Capibá RC tiene nueva comisión directiva

Capibá RC inició una nueva etapa institucional con la asunción de su comisión directiva para el período 2026-2028. El acto se realizó el viernes 30 de octubre y marcó el comienzo de un ciclo de dos años que tendrá a Viviana Vernackt como presidenta de la entidad.

La nueva conducción asumió con el compromiso de trabajar por el crecimiento y el desarrollo deportivo del club, además de fortalecer su organización y vida institucional. Entre los principales objetivos planteados se encuentra construir una institución cada vez más grande, organizada y participativa.

Desde el club señalaron que esta nueva etapa buscará mantener los valores que marcaron sus orígenes, entre ellos la solidaridad, el esfuerzo compartido y el apoyo mutuo. En ese sentido, remarcaron la importancia del acompañamiento de los socios, deportistas y familias para llevar adelante los proyectos y objetivos propuestos.

"Capibá es mucho más que un club: es una familia que crece, se acompaña y se construye entre todos", expresaron desde la institución al presentar a las nuevas autoridades.

La nueva comisión directiva de Capibá RC

Presidenta: Viviana Vernackt

Vicepresidente: Gonzalo Molini

Secretario administrativo: José Galarraga

Prosecretaria administrativa: Valentina Gimenez

Tesorera: Leylen Sotomayor

Protesorero: Juan Carlos Sotomayor

Secretaria de Prensa y Relaciones Públicas: Alejandra Paola Díaz

Vocales titulares:

Primera: Cristal Alvarenga Salari

Segunda: Lisandra Voltolini

Tercero: Fabio Rubén Tizzoni

Vocales suplentes:

Primera: Mariela N. Gómez

Segunda: M. Luján De Paola

Tercero: Mariano Ramón Díaz

Presidencias de las subcomisiones:

Rugby: Lisandro Galetto

Hockey: M. Dolores Barros

Sóftbol: Viviana P. Chianea

Comisión fiscalizadora:

Primer fiscalizador titular: Edgardo Lara

Segundo fiscalizador titular: Francisco Taborda

Primer fiscalizador suplente: Sergio Protti

Segundo fiscalizador suplente: Marcelo G. Dellepiane