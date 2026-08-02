Colón RC y Capibá definen el Torneo Provincial de la UER

La final de la Copa de Oro del Torneo Provincial se disputará este domingo, desde las 15.30, en la localidad de la costa del río Uruguay.

Colón RC y Capibá RC disputarán este domingo la final de la Copa de Oro del Torneo Provincial que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). El partido se jugará desde las 15.30, en la cancha de la institución de la costa del río Uruguay. El árbitro será Juan Moyano, quien será secundado por Ariadna Ávalos y Magui Peralta.

El dueño de casa va por el tetracampeonato, buscando ratificar su hegemonía en el campeonato; mientras que el conjunto paranaense tratará de destronarlo. Colón RC llegó a esta instancia tras dominar la Zona 1 e imponerse en semifinales en su casa sobre Carpinchos de Gualeguaychú; mientras que Capibá RC fue el mejor de la Zona 3 y, luego, superó como visitante a Camatí de Viale.

Será una final a todo o nada, entre dos equipos con historia que buscarán alzar el trofeo del campeonato más importante que tiene el rugby provincial.

Otros partidos por el Torneo Provincial

Por el tercer y cuarto puesto jugarán Carpinchos vs Camatí; por la final de la Copa de Plata, CUCU vs Tilcara de Paraná; por el séptimo y octavo puesto, Jockey de Gualeguay vs Aurora de Paraná; por la final de la Copa de Bronce, Central Entrerriano de Gualeguaychú vs Echagüe de Paraná; por el 11° y 12° puesto, Curiyú de Chajarí vs Unión de Crespo; por la final de la Copa Estímulo, Gualeguay Central vs Nogoyá RC; por el 15° y 16° puesto, Salto Grande de Concordia vs Libertad de Nogoyá; por la final de la Reubicación, Los Espinillos de Concordia vs Vaimaca de Salto. En el 19° -último- puesto quedó Mulitas de Fray Bentos, que hoy no jugará.