Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Provincial

Colón RC y Capibá definen el Torneo Provincial de la UER

La final de la Copa de Oro del Torneo Provincial se disputará este domingo, desde las 15.30, en la localidad de la costa del río Uruguay.

2 de agosto 2026 · 12:03hs
Capibá de Paraná busca dar el salto de gloria en el Torneo Provincial.

Prensa Capibá

Capibá de Paraná busca dar el salto de gloria en el Torneo Provincial.

Colón RC y Capibá RC disputarán este domingo la final de la Copa de Oro del Torneo Provincial que organiza la Unión Entrerriana de Rugby (UER). El partido se jugará desde las 15.30, en la cancha de la institución de la costa del río Uruguay. El árbitro será Juan Moyano, quien será secundado por Ariadna Ávalos y Magui Peralta.

El dueño de casa va por el tetracampeonato, buscando ratificar su hegemonía en el campeonato; mientras que el conjunto paranaense tratará de destronarlo. Colón RC llegó a esta instancia tras dominar la Zona 1 e imponerse en semifinales en su casa sobre Carpinchos de Gualeguaychú; mientras que Capibá RC fue el mejor de la Zona 3 y, luego, superó como visitante a Camatí de Viale.

Capibá RC ganó en Viale e irá por el título del Torneo Provincial.

Colón RC y Capibá definirán el Torneo Provincial de la UER

Capibá RC se presentará en Viale, por las semifinales del Torneo Provincial.

Se juegan las semifinales del Torneo Provincial de la UER

Será una final a todo o nada, entre dos equipos con historia que buscarán alzar el trofeo del campeonato más importante que tiene el rugby provincial.

Otros partidos por el Torneo Provincial

Por el tercer y cuarto puesto jugarán Carpinchos vs Camatí; por la final de la Copa de Plata, CUCU vs Tilcara de Paraná; por el séptimo y octavo puesto, Jockey de Gualeguay vs Aurora de Paraná; por la final de la Copa de Bronce, Central Entrerriano de Gualeguaychú vs Echagüe de Paraná; por el 11° y 12° puesto, Curiyú de Chajarí vs Unión de Crespo; por la final de la Copa Estímulo, Gualeguay Central vs Nogoyá RC; por el 15° y 16° puesto, Salto Grande de Concordia vs Libertad de Nogoyá; por la final de la Reubicación, Los Espinillos de Concordia vs Vaimaca de Salto. En el 19° -último- puesto quedó Mulitas de Fray Bentos, que hoy no jugará.

Torneo Provincial Colón RC Capibá UER
Noticias relacionadas
El AEC busca pisar fuerte en la primera jornada del Torneo Regional del Litoral.

El Torneo Regional del Litoral Femenino tendrá su kick off

River viene de perder en La Plata.

River recibe a Rosario Central en un duelo clave para Coudet y Almirón

Boca juega en Rosario ante La Lepra.

Boca juega en Rosario contra Newell's

Nadia Cutro se llevó un tercer puesto en la fecha disputada en tierras santafesinas.

Las lluvias adelantaron la finalización en Reconquista

Ver comentarios

Lo último

Rosalía volvió a pedir disculpas en su primera noche en Buenos Aires

Rosalía volvió a pedir disculpas en su primera noche en Buenos Aires

Colón RC y Capibá definen el Torneo Provincial de la UER

Colón RC y Capibá definen el Torneo Provincial de la UER

El Torneo Regional del Litoral Femenino tendrá su kick off

El Torneo Regional del Litoral Femenino tendrá su kick off

Ultimo Momento
Rosalía volvió a pedir disculpas en su primera noche en Buenos Aires

Rosalía volvió a pedir disculpas en su primera noche en Buenos Aires

Colón RC y Capibá definen el Torneo Provincial de la UER

Colón RC y Capibá definen el Torneo Provincial de la UER

El Torneo Regional del Litoral Femenino tendrá su kick off

El Torneo Regional del Litoral Femenino tendrá su kick off

Militantes del peronismo se movilizaron a la casa de Cristina Fernández en Constitución

Militantes del peronismo se movilizaron a la casa de Cristina Fernández en Constitución

La Sinfónica de Entre Ríos presenta la magia de la música brasilera en la Escuela Normal

La Sinfónica de Entre Ríos presenta la magia de la música brasilera en la Escuela Normal

Policiales
Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Paraná: en un accidente perdió la vida una mujer y hay dos heridos

Paraná: en un accidente perdió la vida una mujer y hay dos heridos

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Hallaron una granada lacrimógena en el cielorraso de una vivienda durante una refacción en Concordia

Un camión que transportaba aserrín se incendió en la ruta 14

Un camión que transportaba aserrín se incendió en la ruta 14

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Concordia: hallan 16 kilos de cocaína en camión de cereales

Ovación
El Torneo Regional del Litoral Femenino tendrá su kick off

El Torneo Regional del Litoral Femenino tendrá su kick off

Colón RC y Capibá definen el Torneo Provincial de la UER

Colón RC y Capibá definen el Torneo Provincial de la UER

River recibe a Rosario Central en un duelo clave para Coudet y Almirón

River recibe a Rosario Central en un duelo clave para Coudet y Almirón

Boca juega en Rosario contra Newells

Boca juega en Rosario contra Newell's

Las lluvias adelantaron la finalización en Reconquista

Las lluvias adelantaron la finalización en Reconquista

La provincia
La Sinfónica de Entre Ríos presenta la magia de la música brasilera en la Escuela Normal

La Sinfónica de Entre Ríos presenta la magia de la música brasilera en la Escuela Normal

Destacan que el río Uruguay seguirá creciendo

Destacan que el río Uruguay seguirá creciendo

Paraná, 200 años de una ciudad: clubes forjaron identidad y pertenencia

Paraná, 200 años de una ciudad: clubes forjaron identidad y pertenencia

Paraná será sede del III Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Paraná será sede del III Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Dolores Del Valle: Hay que volver a comer con conciencia

Dolores Del Valle: "Hay que volver a comer con conciencia"

Dejanos tu comentario