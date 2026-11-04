El gobernador Rogelio Frigerio inauguró un hospital de día de Salud Mental en Diamante y confirmó la apertura de nuevos dispositivos sanitarios en Tala y Colón.

Frigerio inauguró un hospital de día de Salud Mental en Diamante y anunció nuevas obras.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó junto al intendente de Diamante, Ezio Gieco, la inauguración de un nuevo hospital de día de Salud Mental, un dispositivo destinado a fortalecer la atención ambulatoria y comunitaria de personas mayores de 18 años. Se trata del segundo establecimiento de estas características puesto en funcionamiento en la provincia desde 1993.

La apertura forma parte de una política de ampliación de la red sanitaria provincial, que contempla la próxima habilitación de una Casa de Medio Camino en Rosario del Tala y otro hospital de día en Colón.

El nuevo espacio funciona dentro del predio del hospital Colonia de Diamante, en un edificio que se encontraba en desuso y que fue completamente refuncionalizado. Las obras demandaron una inversión superior a los 30 millones de pesos, financiados con recursos del Tesoro provincial.

Los trabajos incluyeron la renovación de pisos, paredes y sanitarios, la instalación de equipos de climatización y la incorporación de mobiliario y equipamiento. También se adecuaron tres consultorios destinados a la atención individual y grupal.

Frigerio destacó la necesidad de ampliar la atención

Durante la ceremonia, el gobernador valoró especialmente el compromiso de los trabajadores de la institución, quienes participaron de la recuperación y puesta en funcionamiento del establecimiento.

"Fueron los que hicieron todo, con una calidad y una categoría increíble", expresó el mandatario al referirse al personal del hospital.

Frigerio también cuestionó la falta de inversiones históricas en infraestructura destinada a la salud mental y sostuvo que es necesario avanzar con medidas concretas para atender una demanda creciente.

"Hoy todos hablan mucho de salud mental, pero se hizo muy poco", afirmó, y recordó que desde 1993 no se inauguraba un nuevo centro de día de estas características en Entre Ríos.

En ese sentido, insistió en la importancia de "hacer más y hablar menos" y ratificó la decisión de continuar fortaleciendo los servicios provinciales.

"Ya inauguramos este y vamos a inaugurar una Casa de Medio Camino en Tala, y otro Hospital de Día en Colón", anunció.

Un dispositivo intermedio entre la internación y el hogar

El ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, destacó que el nuevo establecimiento permitirá ampliar las alternativas de tratamiento y acompañamiento para personas que atraviesan situaciones relacionadas con su salud mental.

El funcionario explicó que los hospitales de día constituyen dispositivos intermedios entre la internación y la vida cotidiana, ya que ofrecen atención profesional sin necesidad de que los pacientes permanezcan internados.

"En salud mental, el compromiso se demuestra con hechos y acciones concretas. La puesta en funcionamiento de este espacio representa un avance en el fortalecimiento de la red de atención", sostuvo.

Blanzaco señaló que el servicio está destinado tanto a quienes necesitan un seguimiento especializado sin requerir internación como a las personas que, después de recibir el alta hospitalaria, precisan continuar con un proceso de acompañamiento antes de regresar plenamente a sus actividades habituales.

De esta manera, el dispositivo busca favorecer la continuidad de los tratamientos, fortalecer los vínculos comunitarios y acompañar los procesos de recuperación.

Una inversión para responder a la demanda sanitaria

Por su parte, el intendente de Diamante, Ezio Gieco, destacó la importancia de la obra para la ciudad y para el sistema sanitario entrerriano.

El jefe comunal remarcó que se trata del segundo hospital de día de Salud Mental inaugurado desde 1993, una situación que, según consideró, refleja el atraso acumulado en materia de infraestructura frente a las necesidades de atención.

El establecimiento brindará servicios de lunes a viernes, de 8 a 12, con una modalidad de atención ambulatoria y comunitaria destinada a personas mayores de edad.

Su apertura se enmarca en la declaración de la Urgencia Sanitaria en Salud Mental, establecida mediante el Decreto provincial Nº 2130/26, y responde a los lineamientos de la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657.

La iniciativa forma parte de una estrategia provincial orientada a ampliar los dispositivos de atención y ofrecer alternativas terapéuticas que permitan acompañar a las personas en diferentes etapas de sus tratamientos.

Autoridades presentes en la inauguración

La actividad contó con la participación del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el director general de Salud Mental, Esteban Javier Dávila; y la directora del hospital Colonia, Silvina Bogado.

También estuvieron presentes el diputado provincial Lénico Aranda y el senador departamental José Vergara, junto con autoridades sanitarias, municipales y trabajadores de la institución.

Con la puesta en funcionamiento del nuevo hospital de día en Diamante, el Gobierno provincial avanzó en la ampliación de la red de atención de Salud Mental, mientras prepara la apertura de nuevos dispositivos en Tala y Colón.