Canadá y Qatar buscan por su primer triunfo en el Mundial 2026

El local y el conjunto de medio oriente se medirán desde las 19 en Vancouver, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.

Canadá y Qatar jugarán desde las 19 en el Estadio BC Place Vancouver, en el marco de la segunda fecha del Grupo B por la fase de grupos del Mundial 2026 . Ambos seleccionados empataron en el debut y van por su primera victoria en la Copa del Mundo para acercarse a la clasificación a 16avos de final.

Uno de los anfitriones del torneo vienen de rescatar un empate contra Bosnia en su debut gracias al gol de Cyle Larin, quien marcó el 1-1 a los 78 minutos de juego. Ahora, ante el rival más débil del Grupo B, Canadá va por un triunfo que lo deje a un paso de la siguiente instancia.

El cuadro de medio oriente también igualó 1-1 en su primer partido, pero fue frente a Suiza, el seleccionado más poderoso de la zona. Miro Muheim, con un cabezazo en el cuarto minuto de descuento, le dio un punto de oro a los asiáticos que ahora van por su primera victoria ante un rival más equitativo.

También se miden Suiza y Bosnia

Suiza y Bosnia jugarán desde las 16 en el Los Angeles Stadium. Los dos equipos empataron en el debut y van por su primera victoria.

El conjunto suizo tuvo un mal arranque mundialista con un empate frente a la débil Qatar, que igualó el encuentro sobre el final del partido. Ahora, buscarán su primer triunfo en el torneo para acariciar los 16avos de final.

Bosnia viene de obtener el mismo resultado contra Canadá, uno de los anfitriones del Mundial. Los balcánicos ganaban 1-0 con gol de Jovo Lukic pero Cyle Larin empató el encuentro en el minuto 78, y necesitan volver a sumar contra Suiza para seguir luchando por la clasificación a los playoffs.