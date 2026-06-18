Uno Entre Rios | Ovación | Mundial 2026

Canadá y Qatar buscan por su primer triunfo en el Mundial 2026

El local y el conjunto de medio oriente se medirán desde las 19 en Vancouver, por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.

18 de junio 2026 · 09:18hs
Ambos equipos buscarán su primera victoria en el Mundial 2026.

Ambos equipos buscarán su primera victoria en el Mundial 2026.

Canadá y Qatar jugarán desde las 19 en el Estadio BC Place Vancouver, en el marco de la segunda fecha del Grupo B por la fase de grupos del Mundial 2026. Ambos seleccionados empataron en el debut y van por su primera victoria en la Copa del Mundo para acercarse a la clasificación a 16avos de final.

Uno de los anfitriones del torneo vienen de rescatar un empate contra Bosnia en su debut gracias al gol de Cyle Larin, quien marcó el 1-1 a los 78 minutos de juego. Ahora, ante el rival más débil del Grupo B, Canadá va por un triunfo que lo deje a un paso de la siguiente instancia.

Colombia ganó en su vuelta a los mundiales.

Colombia venció a Uzbekistán y debutó con el pie derecho en el Mundial 2026

Ghana ganó sobre el final.

Ghana derrotó agónicamente a Panamá

El cuadro de medio oriente también igualó 1-1 en su primer partido, pero fue frente a Suiza, el seleccionado más poderoso de la zona. Miro Muheim, con un cabezazo en el cuarto minuto de descuento, le dio un punto de oro a los asiáticos que ahora van por su primera victoria ante un rival más equitativo.

También se miden Suiza y Bosnia

Suiza y Bosnia jugarán desde las 16 en el Los Angeles Stadium. Los dos equipos empataron en el debut y van por su primera victoria.

El conjunto suizo tuvo un mal arranque mundialista con un empate frente a la débil Qatar, que igualó el encuentro sobre el final del partido. Ahora, buscarán su primer triunfo en el torneo para acariciar los 16avos de final.

Bosnia viene de obtener el mismo resultado contra Canadá, uno de los anfitriones del Mundial. Los balcánicos ganaban 1-0 con gol de Jovo Lukic pero Cyle Larin empató el encuentro en el minuto 78, y necesitan volver a sumar contra Suiza para seguir luchando por la clasificación a los playoffs.

Mundial 2026 Canadá Suiza Qatar
Noticias relacionadas
Messi y una nueva estatua. Esta vez en Victoria.

Messi ya tiene su homenaje en Victoria: inauguraron una figura caricaturesca en la Costanera

Harry Kane, figura de Inglaterra.

Inglaterra se impuso con autoridad en un partidazo ante Croacia

Austria, el próximo desafío de Argentina: intensidad, presión alta y un estilo sin pausas.

Austria, el próximo desafío de Argentina: intensidad, presión alta y un estilo sin pausas

Hubo asueto en La Rioja por el triunfo de la Selección Argentina

Hubo asueto en La Rioja por el triunfo de la Selección Argentina

Ver comentarios

Lo último

Patronato puso la mira en Unión de Santa Fe

Patronato puso la mira en Unión de Santa Fe

Gastón Álvarez presentará su proyecto Tonga Udimar en Villaguay

Gastón Álvarez presentará su proyecto Tonga Udimar en Villaguay

Murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, recordada por La llamada y Lilo & Stitch

Murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, recordada por La llamada y Lilo & Stitch

Ultimo Momento
Patronato puso la mira en Unión de Santa Fe

Patronato puso la mira en Unión de Santa Fe

Gastón Álvarez presentará su proyecto Tonga Udimar en Villaguay

Gastón Álvarez presentará su proyecto Tonga Udimar en Villaguay

Murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, recordada por La llamada y Lilo & Stitch

Murió a los 35 años la actriz Daveigh Chase, recordada por La llamada y Lilo & Stitch

Indec: el costo de construcción subió un 2,7% en mayo

Indec: el costo de construcción subió un 2,7% en mayo

La millonaria cifra que River gastó en los jugadores borrados

La millonaria cifra que River gastó en los jugadores borrados

Policiales
Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Violento episodio en Domínguez: investigan agresión a un hombre en un establecimiento de salud

Violento episodio en Domínguez: investigan agresión a un hombre en un establecimiento de salud

Ruta 14: violento choque entre un camión y una máquina vial

Ruta 14: violento choque entre un camión y una máquina vial

Prisión preventiva y embargo millonario para un narco atrapado en Feliciano

Prisión preventiva y embargo millonario para un narco atrapado en Feliciano

Allanaron un campo en Concordia por trata laboral

Allanaron un campo en Concordia por trata laboral

Ovación
Cavani se va de Boca: rescindirá su contrato

Cavani se va de Boca: rescindirá su contrato

Orgullo para Paraná Rowing: Miranda Lescano Doce fue convocada a la Selección Argentina

Orgullo para Paraná Rowing: Miranda Lescano Doce fue convocada a la Selección Argentina

Mauro Arambarri se convirtió en el nuevo fichaje de River Plate y firmó hasta 2028

Mauro Arambarri se convirtió en el nuevo fichaje de River Plate y firmó hasta 2028

El Turismo Carretera llega a Rafaela con 55 inscriptos

El Turismo Carretera llega a Rafaela con 55 inscriptos

Gran actuación entrerriana en el Nacional U14 de atletismo

Gran actuación entrerriana en el Nacional U14 de atletismo

La provincia
Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Peña, música y propuestas familiares para inaugurar la Plaza Primera Junta

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

Agredieron al intendente de Pueblo Brugo

El Mundial llega a la pantalla del Cineclub Noble con un nuevo ciclo de películas

El Mundial llega a la pantalla del Cineclub Noble con un nuevo ciclo de películas

Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Más de 130 artistas participaron de una presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

Exalumnos de la Escuela Normal Superior José María Torres repudiaron hechos vandálicos en el mausoleo

Exalumnos de la Escuela Normal Superior José María Torres repudiaron hechos vandálicos en el mausoleo

Dejanos tu comentario