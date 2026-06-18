Colombia venció a Uzbekistán y debutó con el pie derecho en el Mundial 2026

Colombia se impuso por 3-1 al conjunto asiático, en el estadio Azteca, por la primera fecha del Grupo K de la Copa del Mundo.

Colombia ganó en su vuelta a los mundiales.

Colombia debutó con el pie derecho en el Mundial 2026 : el conjunto de Néstor Lorenzo se impuso por 3-1 a Uzbekistán , en el mítico estadio Azteca de Ciudad de México, por la primera fecha del Grupo K de la Copa del Mundo. Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz -futbolista de Rosario Central- marcaron los goles de la victoria. Es el segundo equipo sudamericano que consiguió un triunfo en su estreno, después de la Selección Argentina.

Desde Colombia: Campaz, el primer jugador de Central en hacer un gol en un Mundial

Jaminton Campaz se convirtió en el primer futbolista de Rosario Central en convertir un gol en un Mundial en su historia.

Los otros jugadores que, en su momento, habían sido convocados perteneciendo al Canalla fueron Mario Alberto Kempes Aldo Pedro Poy, en Alemania 1974 (no marcaron goles).