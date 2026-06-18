APB: Talleres y Olimpia avanzaron a semifinales

El Rojo eliminó a Echagüe y enfrentará en semis del Torneo Apertura de la APB a Recreativo. Olimpia espera por Ciclista o Estudiantes.

Talleres y Olimpia inscribieron su nombre en las semifinales del Torneo Apertura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El Rojo enfrentará en la siguiente instancia a Recreativo. El Azulgrana espera por el ganador de la serie entre Ciclista y Estudiantes.

En el estadio Luis Butta, Talleres derrotó a Echagüe por 82 a 66 y cerró la serie a su favor para avanzar de instancia. El conjunto que fue líder de la fase regular volvió a mostrar su solidez colectiva para imponerse en condición de visitante y asegurar su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

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El goleador del AEC y del partido fue Juan Planas, con 20 puntos, mientras que Tobías Motura fue el máximo anotador de Talleres con 16 unidades.

Por su parte, Olimpia venció a Unión de Crespo por 83 a 61 y también selló su clasificación a semifinales. El Azulgrana dominó el juego de principio a fin, haciendo valer la localía y mostrando un rendimiento consistente en ambos costados de la cancha.

La figura del encuentro fue Lautaro Vilotta, con 30 puntos, seguido por Nicolás Agasse con 20 unidades.

De esta manera, Talleres, Olimpia y Recreativo ya se encuentran clasificados a las semifinales del Torneo Apertura de la Primera A, a la espera del cuarto semifinalista que saldrá del tercer juego entre Estudiantes y Ciclista, a disputarse este jueves en el estadio Juan Baglietto a partir de las 21.

Cruces de semifinales del Torneo Apertura de la APB

Talleres – Recreativo

Ciclista/Estudiantes – Olimpia