Se terminó el ciclo de Edinson Cavani en Boca. El emblemático goleador uruguayo, quien no iba a ser tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena, acordó la rescisión de su contrato. Se marcha del club sin haber conquistado ningún título en tres años.
Cavani se va de Boca: rescindirá su contrato
El emblemático goleador uruguayo Edinson Cavani, quien no iba a ser tenido en cuenta por Arruabarrena, acordó la rescisión de su vínculo y se marchará.
Cavani afuera
El Vasco planifica el plantel del Xeneize y tenía decidido no contar con el experimentado delantero de 39 años, quien estuvo afectado por diferentes lesiones y molestias físicas a lo largo del semestre.
Hace una semana, el Matador decidió someterse a otro bloqueo en la zona lumbar, para así poner punto final a los dolores que le impidieron jugar en 2026. Como mínimo, tiene por delante un mes y medio de recuperación, y su plan era regresar y volver a jugar para Boca.
Sin embargo, al no ser tenido en cuenta por el nuevo entrenador, finalmente rescindirá su contrato con el club: ya hay acuerdo de palabra entre las partes y le pondrá fin a su ciclo en el Xeneize.
Edinson Cavani había llegado a Boca como refuerzo estrella a mediados de 2023. En total, disputó 81 partidos (solo 27 completos), marcó 28 goles y dio 12 asistencias. El uruguayo, quien fue parte del equipo que llegó a la final de la Libertadores 2023, se marchará del Xeneize tras un ciclo con más pena que gloria y sin haber conquistado ningún título