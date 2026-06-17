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Cavani se va de Boca: rescindirá su contrato

El emblemático goleador uruguayo Edinson Cavani, quien no iba a ser tenido en cuenta por Arruabarrena, acordó la rescisión de su vínculo y se marchará.

17 de junio 2026 · 20:18hs
Cavani se va de Boca.

Cavani se va de Boca.

Se terminó el ciclo de Edinson Cavani en Boca. El emblemático goleador uruguayo, quien no iba a ser tenido en cuenta por Rodolfo Arruabarrena, acordó la rescisión de su contrato. Se marcha del club sin haber conquistado ningún título en tres años.

Cavani afuera

El Vasco planifica el plantel del Xeneize y tenía decidido no contar con el experimentado delantero de 39 años, quien estuvo afectado por diferentes lesiones y molestias físicas a lo largo del semestre.

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Hace una semana, el Matador decidió someterse a otro bloqueo en la zona lumbar, para así poner punto final a los dolores que le impidieron jugar en 2026. Como mínimo, tiene por delante un mes y medio de recuperación, y su plan era regresar y volver a jugar para Boca.

Sin embargo, al no ser tenido en cuenta por el nuevo entrenador, finalmente rescindirá su contrato con el club: ya hay acuerdo de palabra entre las partes y le pondrá fin a su ciclo en el Xeneize.

Edinson Cavani había llegado a Boca como refuerzo estrella a mediados de 2023. En total, disputó 81 partidos (solo 27 completos), marcó 28 goles y dio 12 asistencias. El uruguayo, quien fue parte del equipo que llegó a la final de la Libertadores 2023, se marchará del Xeneize tras un ciclo con más pena que gloria y sin haber conquistado ningún título

Cavani Boca contrato
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