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El Turismo Carretera llega a Rafaela con 55 inscriptos

Este fin de semana el Turismo Carretera corre en uno de los míticos escenarios. Se trata de la cifra más baja de autos en la temporada.

17 de junio 2026 · 19:30hs
El TC llega este fin de semana a uno de los escenarios tradicionales de la temporada.

El TC llega este fin de semana a uno de los escenarios tradicionales de la temporada.

El Turismo Carretera y el TC Pista visitan el Autódromo Ciudad de Rafaela, para llevar a cabo la 7ª fecha del campeonato 2026, correspondiente a la “Carrera de los Millones”. La competencia en el trazado santafesino cuenta con un total de 55 inscriptos en pista, el número más bajo en lo que va de la temporada. Facundo Chapur (Torino) viene de ganar en la última cita en Alta Gracia, Córdoba, mientras que José Manuel Urcera (Dodge Challenger) llega a esta carrera como líder indiscutido del torneo.

Turismo Carretera Rafaela
El TC corre en Rafaela.

El TC corre en Rafaela.

Tras la última visita a Córdoba se registraron dos bajas y un alta, por lo que se trata de la carrera con la menor cantidad de vehículos en lo que va del año. Cabe destacar que José Manuel Urcera (Toyota Camry) aterriza en el trazado cordobés como líder indiscutido del torneo, mientras que Facundo Chapur (Torino) viene de ganar en la fecha anterior.

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Los regresos para Rafaela

Para esta competencia se concreta el regreso de Diego De Carlo a bordo del Chevrolet Camaro del LRD performance. En contrapartida, las dos ausencias registradas son las de Sebastián Abella (Ford Mustang) y Bernardo Llaver (Ford Mustang). El parque automotor del Turismo Carretera mantiene un excelente nivel de convocatoria en lo que va del año, dando un promedio de 56,5 autos por carrera.

José Manuel Urera lidera el certamen con mucha regularidad en las últimas carreras: logró un 11° en Neuquén, 3° en Concepción, 6° en Termas y 12° en Córdoba. El piloto del Maquin Parts Racing supera por nueve unidades a su escolta, Jonatan Castellano (Dodge Challenger). El trío de punta lo completa Mauricio Lambiris (Ford Mustang), a 17,5 puntos del líder.

Como es costumbre, el TC estará con el TC Pista pero no habrá ninguna categoría más compitiendo, por lo que el cronograma es más flexible y sufrirá cambios: las series del domingo serán desde las 11, después de las baterías de la divisional telonera. La carrera final del TC Pista está prevista para las 12.50, mientras que la final del Turismo Carretera se largará desde las 14.

Turismo Carretera Rafaela Facundo Chapur
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