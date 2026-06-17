Mauro Arambarri se convirtió en el nuevo fichaje de River Plate y firmó hasta 2028

El mediocampista uruguayo de 30 años, que representaba al Getafe desde 2018, fue oficializado por River Plate este miércoles.

Mauro Arambarri se convirtió este miércoles en el nuevo fichaje de River Plate, según anunció la cuenta oficial del Millonario. El mediocampista uruguayo de 30 años, que representaba al Getafe desde 2018, fue transferido al Millonario de Eduardo Coudet, que viene de jugar la final del Torneo Apertura.

Firmó contrato hasta el 31 de diciembre del 2028 y, minutos antes de ser anunciado en el club argentino, publicó un emotivo mensaje de despedida para los Azulones, donde se convirtió en referente: "Gracias azulones por todos estos años de tanto cariño, siempre estarán en mi corazón".

: Acuerdo con River Plate para el traspaso de Mauro Arambarri. Gracias por estos ocho años defendiendo la azulona y por darlo todo por este escudo ¡Mucha suerte en tu nueva etapa, Mauro!

"Saben que nunca fui de hablar demasiado, pero hoy necesito hablar desde el corazón. Siempre sentí que la mejor manera de hablar era dentro de la cancha. Corriendo, luchando, defendiendo esta camiseta con todo lo que tenía, pero hoy sí necesito hablar desde el corazón", inició en un video difundido en su cuenta oficial y la del club español.

Y añadió: "Llegué al Getafe en 2017, con sueños y con la ilusión de ganarme un lugar. Y sin darme cuenta, este club se transformó en mi casa. Vivimos noches que van a quedar para siempre. El Johan Cruyff Arena, el Eurogeta, aquella Europa League inolvidable, aquel equipo que hizo historia y le demostró a Europa lo que significa competir con el alma".

En este sentido profundizó: "Y sí, muchos recuerdan aquel despeje en Ámsterdam, pero yo lo recuerdo porque representó exactamente lo que éramos: un grupo que iba con todo en cada jugada".

Para cerrar, le agradeció a la hinchada por el apoyo que le brindaron cuando sufrió una grave lesión: "Pero ahí estuvieron ustedes, el cariño de la gente, los aplausos, los mensajes y el apoyo de mis compañeros. Encontré fuerza gracias a ustedes. Por eso cada gol después de volver, cada abrazo, cada festejo en el Coliseum lo sentí mucho más profundo. Hoy me toca despedirme y créanme que no es fácil porque hay clubes donde uno juega y hay clubes donde uno deja una parte de su familia. Hoy dejo esta camiseta en el vestuario, pero Getafe se queda conmigo para siempre".

La respuesta del Getafe no tardó en llegar con una gran muestra de agradecimiento: "Gracias por tantos momentos y años compartidos, Mauro. Por tu sacrificio, dedicación y defender con tanta garra nuestro escudo. ¡Siempre uno de los nuestros, capitán!".

El volante salteño dejó el club español después de disputar 267 partidos en los que aportó 22 goles y 14 asistencias.