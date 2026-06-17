Uno Entre Rios | Ovación | Ghana

Ghana derrotó agónicamente a Panamá

En el Toronto Stadium, Ghana se impuso 1 a 0 sobre el final a los Canaleros por la primera fecha del Grupo L de la Copa del Mundo.

17 de junio 2026 · 22:14hs
Ghana ganó sobre el final.

Ghana ganó sobre el final.

Ghana venció este miércoles de manera agónica a Panamá por 1-0, por la primera jornada del Grupo L del Mundial 2026. Caleb Yirenkyi marcó el único tanto del juego, mientras corría el cuarto minuto de adición, tras un centro hacia el medio del área de Brandon Thomas-Asante. Al combinado centroamericano se le sigue haciendo esquiva la posibilidad de conseguir su primer punto en la historia de las Copas del Mundo, después de tres derrotas en su estreno en Rusia 2018.

El combinado de los Tres Leones buscará consolidarse como un serio candidato a ganar el Mundial 2026.

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