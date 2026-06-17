Austria, el próximo desafío de Argentina: intensidad, presión alta y un estilo sin pausas.

Austria vuelve al Mundial con un estilo intenso y de presión alta bajo Rangnick, un rival exigente para Argentina por su ritmo y agresividad táctica.

Austria vuelve a una Copa del Mundo después de 28 años y lo hace con una identidad táctica claramente definida bajo la conducción de Ralf Rangnick . El seleccionado europeo se ha transformado en uno de los equipos más intensos del continente, con una propuesta que busca incomodar constantemente al rival a partir de la presión alta.

La idea se completa con la velocidad en las transiciones y un juego vertical que prioriza el ritmo por encima de la pausa, sosteniendo un estilo agresivo que intenta imponer el desarrollo del partido a través de la intensidad.

Un rival incómodo para Argentina en el Mundial

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El sistema base suele partir de un 4-2-3-1, aunque su estructura es flexible y cambia según la fase del juego. Cuando Austria tiene la pelota, el equipo puede transformarse en un 3-4-3: uno de los laterales se proyecta como extremo o carrilero, mientras el otro se mantiene más contenido para equilibrar la defensa. Esa dinámica genera ataques con ocupación inteligente de los espacios, pero sin depender de una amplitud extrema, ya que el equipo prefiere concentrar jugadores en zonas interiores para asociarse en corto y acelerar la jugada una vez que detecta ventajas.

El principio fundamental del sistema es la cercanía entre líneas. Austria juega corto, compacto y con la intención de recuperar la pelota inmediatamente tras la pérdida, mediante una contra-presión agresiva que es una de sus principales armas. Esa intensidad, sin embargo, también expone un riesgo claro: cuando la primera presión es superada, el equipo suele quedar vulnerable en defensa, especialmente a espaldas de sus mediocampistas y laterales.

Sin la pelota, el equipo puede replegarse en un 4-4-2, aunque su rasgo más distintivo es la decisión de presionar alto de manera constante, obligando al rival a jugar bajo presión y tomar decisiones rápidas, muchas veces forzadas.

En cuanto a nombres propios, el liderazgo recae en David Alaba, referente absoluto y jugador versátil capaz de actuar como central, lateral o mediocampista. Su lectura del juego y experiencia resultan clave para sostener el orden dentro de un sistema tan exigente. En el mediocampo, Marcel Sabitzer aporta conexión y claridad en la construcción, mientras que Konrad Laimer funciona como el motor del equipo, con gran despliegue físico y capacidad de recuperación.

En ataque, Marko Arnautovic sigue siendo la referencia principal. A sus 37 años, aporta presencia física, experiencia y una solución directa mediante el juego aéreo o la descarga dentro del área. Es el principal objetivo de los centros y una alternativa cuando el circuito de pases se vuelve más complejo.

Austria se presenta, así, como un rival incómodo: intenso, agresivo y con una idea muy marcada. Para Argentina, el desafío estará en resistir la presión inicial, encontrar espacios detrás de la primera línea rival y aprovechar los momentos en que la estructura austríaca queda descompensada por su propio estilo de alto riesgo.