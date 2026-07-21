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"Seguiremos dando batalla": Lionel Scaloni a puro llanto en su llegada a Pujato

El entrenador de la Selección Argentina fue recibido por un grupo de vecinos de Pujato que lo hicieron emocionar. "Se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele", afirmó.

21 de julio 2026 · 18:00hs
Seguiremos dando batalla: Lionel Scaloni a puro llanto en su llegada a Pujato.

"Seguiremos dando batalla": Lionel Scaloni a puro llanto en su llegada a Pujato.

Lionel Scaloni fue recibido en Pujato por un grupo de vecinos que al grito de “Leo no se va” emocionaron al director técnico de la Selección Argentina. “No hemos podido vencer. Somos conscientes, se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele. Seguiremos dando batalla”, afirmó entre lágrimas.

El entrenador bajó de su auto para agradecer el cariño de la gente y frente a los micrófonos destacó que “estos días son dolorosos y complicados”. Además, agregó: “Estamos satisfechos de haber dado todo. A veces se puede ganar y otras, no. Hay que reconocer que España jugó mejor. Eso nos hace mejores”.

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Con respecto a la identidad del combinado nacional, Scaloni fue contundente. “La sensación es siempre la misma, que se lucha hasta el final cuando las cosas no salen. Como argentinos tenemos que saber que el rival juega y puede ser superior, pero que así y todo le pusimos las cosas difíciles, manifestó.

"Seguiremos dando batalla": Lionel Scaloni a puro llanto en su llegada a Pujato

"Seguiremos dando batalla": Lionel Scaloni a puro llanto en su llegada a Pujato.

"Seguiremos dando batalla": Lionel Scaloni a puro llanto en su llegada a Pujato.

El director técnico también se refirió a cómo el ejemplo de sus jugadores repercute en los más chicos y deslizó que “no se ganó la copa, pero se consiguió la unión de todos”. En tanto, añadió: “Siempre pongo el ejemplo de mi hijo de 10 años, que pierde un partido y se enoja, y un rato después se le pasa”.

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Más temprano, a su salida desde el predio que la AFA tiene en Ezeiza, le habían consultado por las diferentes teorías y especulaciones que sobrevuelan lo que pudo haber ocurrido en la final. No puedo creer lo que me está preguntando. Nos estamos yendo por otro lado, chicos”, respondió con sorpresa.

El propio Scaloni concluyó sus declaraciones con respuestas relacionadas a su continuidad en el cargo y reiteró que son cosas normales que uno se replantea, pero lo más importante la unión que se generó”. Finalmente, cerró: “Eso va más allá de si estoy yo o no. Hasta diciembre estamos acá.

Lionel Scaloni Selección Argentina Pujato Vecinos
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