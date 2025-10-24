Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

Cambio de planes para la Selección Argentina

En noviembre la Selección Argentina entrenará en España y sólo jugará un amistoso, frente a Angola el 14, y finalmente no visitará a India.

24 de octubre 2025 · 19:40hs
La Selección Argentina cerrará el año con un único amistoso ante la selección de Angola.

La Selección Argentina cerrará el año con un único amistoso ante la selección de Angola.

La gira de noviembre de la Selección Argentina sufrió una sensible modificación: la AFA confirmó este viernes que los dirigidos por Lionel Scaloni realizarán un campamento de entrenamiento en España y, entre medio, viajarán a África para disputar el único amistoso contra Angola.

“La Selección Argentina que conduce Lionel Scaloni viajará en noviembre rumbo a España para entrenarse y luego trasladarse a Luanda para afrontar el único compromiso amistoso ante la selección de Angola, el viernes 14. Tras el partido, la delegación regresará al viejo continente para continuar con los trabajos hasta el 18 de noviembre, día en la que culmina la fecha FIFA”, confirmó en las últimas horas la casa madre del fútbol argentino.

Detuvieron a Luca Vildoza, jugador de la Selección Argentina, por agresión.

Detuvieron a Luca Vildoza, jugador de la Selección Argentina, por agresión

Argentina ganó tras el gol de Silvetti.

Argentina venció a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20

Hay que tener en cuenta que, inicialmente, la planificación informada a fines de agosto indicaba que la Albiceleste iba a tener dos presentaciones entre el 10 y el 18 de noviembre en Luanda (Angola) y Kerala (India), pero finalmente esta segunda cita se canceló por lo que esos días sin partidos se utilizarán para tener entrenamientos en el Viejo Continente.

Lo que se le viene a la Selección Argentina

De este modo, el partido contra la selección de Angola cerrará la actividad oficial en cancha de los dirigidos por Lionel Scaloni, aunque en diciembre habrá un último evento por demás importante: el viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de los grupos del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC.

El calendario de actividades marca que en 2026 el elenco comandado por Scaloni tendrá como máximo cuatro posibles partidos para probar jugadores antes de la Copa del Mundo. Si España logra cerrar su clasificación a la Copa del Mundo 2026 en las últimas fechas de las Eliminatorias Europeas pautadas para este año, en marzo próximo se enfrentarían para disputar la Finalíssima que empareja a los campeones de la Eurocopa y de la Copa América.

En ese contexto, Argentina tendría la oportunidad de disputar este choque contra los europeos y además hay espacio para un amistoso más en esa doble fecha FIFA de marzo (del 23 al 31 de ese mes). Luego, del 1 al 9 de junio, la FIFA tiene en su calendario un apartado para disputar otros dos duelos de preparación como antesala de lo que será el inicio del Mundial el 11 de junio.

Selección Argentina amistoso España Lionel Scaloni
Noticias relacionadas
La  Selección Argentina viene de ganarle a México.

La Selección Argentina se juega el paso a la final ante Colombia

Argentina goleó en Miami.

Amistoso para florearse: Argentina goleó a Puerto Rico en Miami

Los jugadores de Argentina junto a Sorín.

Argentina Sub 20: Juan Pablo Sorín le brindó al plantel una charla contra el racismo en el fútbol

Agostina Holzheier está ante la oportunidad de participar de otro certamen con la camiseta Albiceleste.

Agostina Holzheier, nuevamente convocada a la Selección Argentina

Ver comentarios

Lo último

Elecciones Legislativas 2025: habilitaron un portal para denunciar faltas o delitos electorales

Elecciones Legislativas 2025: habilitaron un portal para denunciar faltas o delitos electorales

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Ultimo Momento
Elecciones Legislativas 2025: habilitaron un portal para denunciar faltas o delitos electorales

Elecciones Legislativas 2025: habilitaron un portal para denunciar faltas o delitos electorales

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Cambio de planes para la Selección Argentina

Cambio de planes para la Selección Argentina

Policiales
Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Homicidio del exjuez Curá: definen qué evidencias y testigos llegarán al juicio contra Rosales

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Brondino se negó a declarar y fue imputado por femicidio de Daiana Mendieta

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Caso Gabriel Gusman: fijaron fecha de juicio por jurado para los policías Íbalo y Molina

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

Ataque a policías en zona rural de La Paz: dos efectivos heridos por disparos

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel Tavi Celis

En un megaoperativo antidrogas en Paraná, cayó nuevamente Daniel 'Tavi' Celis

Ovación
La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

La entrerriana Melany Detzel jugará en Vitória Sport Clube

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Cambio de planes para la Selección Argentina

Cambio de planes para la Selección Argentina

Boca sella una alianza estratégica con una reconocida marca internacional

Boca sella una alianza estratégica con una reconocida marca internacional

La provincia
Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

Colectivos metropolitanos de Paraná ya permiten pagar con tarjeta, celular o QR

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

SMN: Prevén calor y lluvias durante todo el viernes

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Fallo inédito para Entre Ríos: establece el 100% del índice de crianza como piso para cuota alimentaria

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Los Nazarenos, una escuela con alma solidaria que transforma vidas en el barrio San Martín

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Paraná: Rogelio Frigerio visitó el Hospital de la Baxada

Dejanos tu comentario