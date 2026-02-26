Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina firme en el Panamericano de Colombia

La Selección Argentina venció al local Colombia por 5 corridas a 0 y a la potencia de Estados Unidos por 7 a 0. Se animan a soñar.

26 de febrero 2026 · 17:58hs
Argentina y dos triunfos.

CAS

Argentina y dos triunfos.

El seleccionado argentino masculino de sóftbol atraviesa un gran momento en el 13° Campeonato Panamericano que se disputa en Montería, Colombia. El conjunto nacional sumó dos nuevas victorias en la Súper Ronda y ratificó su condición de protagonista en el certamen continental.

Argentina firme en la Súper Ronda

El equipo Albiceleste abrió la jornada con una sólida victoria ante el local, Colombia, por 5 carreras a 0. Con autoridad en el lanzamiento de sus pitcher y contundencia en los momentos claves, Argentina logró neutralizar a la ofensiva colombiana y manejar el ritmo del partido desde el inicio.

La Selección Argentina tuvo dos partidos este jueves.

Tras el golpe, la Selección Argentina respondió con autoridad en Montería

El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

El cerdo lidera el consumo y amplía la brecha frente a la carne de vacuna

En el segundo turno, el desafío era aún mayor: Estados Unidos. Sin embargo, el seleccionado argentino volvió a exhibir un rendimiento de alto nivel y se impuso por 7 a 0, en otro encuentro donde la defensa y el pitcheo resultaron determinantes para mantener el cero en su propio casillero.

Con estos resultados, el conjunto nacional acumula un récord de 5-1 y se posiciona entre los mejores equipos de la Súper Ronda. La única derrota fue ante República Dominicana, el miércoles, por 7 a 0.

Un recorrido contundente

A lo largo del campeonato —que se extenderá hasta el sábado— Argentina ha mostrado una notable regularidad. En la fase inicial consiguió triunfos ante Panamá (11-0), Puerto Rico (7-0), Aruba (15-0) y Cuba (6-0). Ya en instancias más decisivas, sumó otra victoria contundente frente a México (11-0), además de los recientes éxitos ante Colombia y Estados Unidos.

La estadística refleja el dominio argentino: múltiples victorias por amplia diferencia y varios partidos sin recibir carreras, lo que habla de una estructura sólida tanto en defensa como en ataque.

Fuerte presencia entrerriana

Un dato saliente del plantel es la marcada presencia de jugadores entrerrianos, especialmente de Paraná, lo que confirma el peso histórico de la provincia en el desarrollo del sóftbol nacional.

Entre los convocados se destacan Luciano Biondi —ganador del Premio Olimpia de Plata 2025—, Federico Eder, Matías Etchevers, Manuel Godoy, Francisco Lombardo, Ladislao Malarczuk, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca, Alejo Muñoz y Lucio Retamar, todos oriundos de Paraná.

A ellos se suman Alan Peker (Villa Clara, departamento Villaguay), Federico Olheiser (Bahía Blanca), Franco Ortellado (La Pampa), Khalil Luna (Berazategui), Nahuel Sáenz (Bahía Blanca) y Juan Zara (Bahía Blanca).

La base entrerriana vuelve a ser protagonista en un torneo internacional, ratificando el lugar de Paraná como capital nacional del sóftbol y semillero permanente de talentos.

Con la mira en la definición

Con un presente sólido y estadísticas que respaldan su candidatura, Argentina se encamina a la etapa decisiva del certamen con expectativas renovadas. El equipo ha mostrado equilibrio, profundidad en su plantel y experiencia en este tipo de competencias.

Argentina Selección Argentina Colombia preselección argentina
Noticias relacionadas
asi fue la gala estreno de gran hermano generacion dorada

Así fue la gala estreno de Gran Hermano Generación Dorada

Mauricio Macri pasó por La Fábrica Podcast

Mauricio Macri: "Un pobre de hoy vive igual o mejor que un rey hace 100 años"

Bordet sobre la reforma laboral: No garantiza empleo ni respeta derechos

Bordet sobre la reforma laboral: "No garantiza empleo ni respeta derechos"

Se conoció un ránking mundial con las países que concentran mayor población de perros. 

Los 10 países con más perros en el mundo: qué puesto ocupa Argentina

Ver comentarios

Lo último

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Ultimo Momento
Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación de la provincia articulan acciones conjuntas

La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación de la provincia articulan acciones conjuntas

Según la Unión de Kiosqueros argentinos, en el país cierran 50 kioscos por día

Según la Unión de Kiosqueros argentinos, en el país cierran 50 kioscos por día

Policiales
Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

La defensa de Airaldi volvió a pedir la suspensión del juicio por narcotráfico

Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Ruta 32: joven murió tras choque entre moto y auto

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: La actitud de Celis fue valiente, dijo su abogado

Presunto plan para matar a juez, fiscal y ministro: "La actitud de Celis fue valiente", dijo su abogado

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

La Justicia Federal evalúa trasladar a Airaldi a un régimen de alto riesgo en Ezeiza

Ovación
En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

En la despedida de Marcelo Gallardo, River Plate empata con Banfield

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

Racing, con uno menos, se lo empató a Independiente Rivadavia en el Cilindro de Avellaneda

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Unión de Santa Fe sorprendió a Sarmiento en Junín

Argentina firme en el Panamericano de Colombia

Argentina firme en el Panamericano de Colombia

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

Futsal: comienza este fin de semana la temporada 2026

La provincia
La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación de la provincia articulan acciones conjuntas

La Fundación Banco Entre Ríos y el Consejo General de Educación de la provincia articulan acciones conjuntas

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

Hospital San Martín: se incorporó una camilla de transferencia

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Universidad del Gran Rosario y el municipio de Paraná firmaron un convenio para realizar prácticas profesionales

La Femer rechazó la propuesta de OSER y amenaza con cortar la atención a afiliados

La Femer rechazó la propuesta de OSER y amenaza con cortar la atención a afiliados

El cronograma de pagos a la administración pública de Entre Ríos comienza este sábado

El cronograma de pagos a la administración pública de Entre Ríos comienza este sábado

Dejanos tu comentario