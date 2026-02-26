Argentina firme en el Panamericano de Colombia

La Selección Argentina venció al local Colombia por 5 corridas a 0 y a la potencia de Estados Unidos por 7 a 0. Se animan a soñar.

El seleccionado argentino masculino de sóftbol atraviesa un gran momento en el 13° Campeonato Panamericano que se disputa en Montería, Colombia. El conjunto nacional sumó dos nuevas victorias en la Súper Ronda y ratificó su condición de protagonista en el certamen continental.

El equipo Albiceleste abrió la jornada con una sólida victoria ante el local, Colombia, por 5 carreras a 0. Con autoridad en el lanzamiento de sus pitcher y contundencia en los momentos claves, Argentina logró neutralizar a la ofensiva colombiana y manejar el ritmo del partido desde el inicio.

En el segundo turno, el desafío era aún mayor: Estados Unidos. Sin embargo, el seleccionado argentino volvió a exhibir un rendimiento de alto nivel y se impuso por 7 a 0, en otro encuentro donde la defensa y el pitcheo resultaron determinantes para mantener el cero en su propio casillero.

Con estos resultados, el conjunto nacional acumula un récord de 5-1 y se posiciona entre los mejores equipos de la Súper Ronda. La única derrota fue ante República Dominicana, el miércoles, por 7 a 0.

Un recorrido contundente

A lo largo del campeonato —que se extenderá hasta el sábado— Argentina ha mostrado una notable regularidad. En la fase inicial consiguió triunfos ante Panamá (11-0), Puerto Rico (7-0), Aruba (15-0) y Cuba (6-0). Ya en instancias más decisivas, sumó otra victoria contundente frente a México (11-0), además de los recientes éxitos ante Colombia y Estados Unidos.

La estadística refleja el dominio argentino: múltiples victorias por amplia diferencia y varios partidos sin recibir carreras, lo que habla de una estructura sólida tanto en defensa como en ataque.

Fuerte presencia entrerriana

Un dato saliente del plantel es la marcada presencia de jugadores entrerrianos, especialmente de Paraná, lo que confirma el peso histórico de la provincia en el desarrollo del sóftbol nacional.

Entre los convocados se destacan Luciano Biondi —ganador del Premio Olimpia de Plata 2025—, Federico Eder, Matías Etchevers, Manuel Godoy, Francisco Lombardo, Ladislao Malarczuk, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca, Alejo Muñoz y Lucio Retamar, todos oriundos de Paraná.

A ellos se suman Alan Peker (Villa Clara, departamento Villaguay), Federico Olheiser (Bahía Blanca), Franco Ortellado (La Pampa), Khalil Luna (Berazategui), Nahuel Sáenz (Bahía Blanca) y Juan Zara (Bahía Blanca).

La base entrerriana vuelve a ser protagonista en un torneo internacional, ratificando el lugar de Paraná como capital nacional del sóftbol y semillero permanente de talentos.

Con la mira en la definición

Con un presente sólido y estadísticas que respaldan su candidatura, Argentina se encamina a la etapa decisiva del certamen con expectativas renovadas. El equipo ha mostrado equilibrio, profundidad en su plantel y experiencia en este tipo de competencias.