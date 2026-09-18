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Se presentó la Triple Corona 2026 de polo y se realizó el sorteo de zonas de Palermo

Se llevó a cabo la presentación oficial de la serie que engloba a los abiertos de Hurlingham, Tortugas y Palermo, síntesis del polo de mayor nivel mundial.

18 de septiembre 2026 · 18:53hs
Se presentó la Triple Corona 2026 de polo y se realizó el sorteo de zonas de Palermo

Se presentó la Triple Corona 2026 de polo y se realizó el sorteo de zonas de Palermo

El polo argentino le puso fecha y forma a su temporada más esperada. Este jueves, en el Campo Argentino de Polo, se llevó a cabo la presentación oficial de la Triple Corona 2026, la serie que engloba a los abiertos de Hurlingham, Tortugas y Palermo, síntesis del polo de mayor nivel mundial. Del evento participaron dirigentes de la AAP, jugadores, representantes de los clubes clasificados, marcas y medios, en una convocatoria que reflejó el peso institucional del anuncio.

El plato fuerte de la noche fue el sorteo de zonas del Abierto Argentino de Palermo. La Natividad-La Dolfina, actual campeón, quedó al frente de la zona A; Ellerstina-Indios Chapaleufú, subcampeón, lidera la B. A partir de ahí, el sorteo fue acomodando al resto de los conjuntos clasificados según su posición en el ranking 2025: La Hache y Las Monjitas, La Ensenada e Hiper Polo, y Don Ercole y La Aguada quedaron repartidos entre ambas llaves, que terminarán de completarse con los equipos que logren clasificar a través de Hurlingham y Tortugas.

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Esos dos torneos serán, justamente, el filtro obligado antes de llegar a Palermo. Hurlingham abre el juego el martes 22, y su resultado irá definiendo, partido a partido, la configuración del cuadro de Tortugas, paso previo al abierto que corona la temporada.

La jornada tuvo también su capítulo institucional, con la confirmación de Tennium (empresa que organiza el torneo de tenis de Buenos Aires, Argentina Open) como nuevo socio estratégico de la AAP para el desarrollo comercial y la proyección internacional del torneo.

Con el sorteo ya realizado, la cuenta regresiva hacia la nueva edición del abierto más importante del polo mundial está en marcha.

Polo Palermo Presentación temporada
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