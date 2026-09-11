Boca recibe a Central Córdoba en La Bombonera con mayoría de suplentes

Boca y Central Córdoba jugarán este viernes desde las 21.30 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura. No juega Leandro Paredes.

Boca y Central Córdoba jugarán hoy desde las 21.30 en La Bombonera , por la novena fecha del Torneo Clausura. Tras recibir con éxito a San Pablo, el Xeneize se cruza con el Ferroviario en busca de enderezar su andar en el campeonato.

Luego de vencer por 1-0 a San Pablo, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena continúan con su ajetreada agenda. En medio de un exigente semestre, el entrenador alineará un híbrido entre titulares.

Es por esto que el Vasco pondrá un equipo similar al que se midió contra Gimnasia en Mendoza, con la aparición Leandro Brey bajo los tres palos (el colombiano viajó a su país por el fallecimiento de su abuela y no jugará) y una línea de cuatro que estaría conformada por Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas.

A su vez, Camilo Rey Domenech se lesionó y es baja, por lo que Williams Alarcón, Tomás Belmonte, y Carlos Palacios jugarían en el mediocampo. Enner Valencia, Sebastián Villa y Ángel Romero conformarían el ataque de Boca.

Probable formación de Boca Juniors

Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas o Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Carlos Palacios; Sebastian Villa, Ángel Romero y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Probable formación de Central Córdoba

lan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.