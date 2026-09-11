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Boca recibe a Central Córdoba en La Bombonera con mayoría de suplentes

Boca y Central Córdoba jugarán este viernes desde las 21.30 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura. No juega Leandro Paredes.

11 de septiembre 2026 · 07:28hs
Boca ganó con el tanto de Merentiel.

Conmebol.

Boca ganó con el tanto de Merentiel.

Boca y Central Córdoba jugarán hoy desde las 21.30 en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura. Tras recibir con éxito a San Pablo, el Xeneize se cruza con el Ferroviario en busca de enderezar su andar en el campeonato.

Luego de vencer por 1-0 a San Pablo, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena continúan con su ajetreada agenda. En medio de un exigente semestre, el entrenador alineará un híbrido entre titulares.

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Es por esto que el Vasco pondrá un equipo similar al que se midió contra Gimnasia en Mendoza, con la aparición Leandro Brey bajo los tres palos (el colombiano viajó a su país por el fallecimiento de su abuela y no jugará) y una línea de cuatro que estaría conformada por Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Matías Satas.

A su vez, Camilo Rey Domenech se lesionó y es baja, por lo que Williams Alarcón, Tomás Belmonte, y Carlos Palacios jugarían en el mediocampo. Enner Valencia, Sebastián Villa y Ángel Romero conformarían el ataque de Boca.

Probable formación de Boca Juniors

Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas o Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Carlos Palacios; Sebastian Villa, Ángel Romero y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Probable formación de Central Córdoba

lan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.

Boca Central Córdoba La Bombonera Torneo Clausura
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