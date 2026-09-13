Uno Entre Rios | Ovación | Mariano Werner

Mariano Werner arrancó ganando en la Copa de Oro

Mariano Werner se impuso en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis y es puntero del mini torneo. Julián Santero y Josito Di Palma lo escoltaron.

13 de septiembre 2026 · 14:55hs
Mariano Werner alcanzó su 30° victoria dentro del Turismo Carretera.

Mariano Werner alcanzó su 30° victoria dentro del Turismo Carretera.

En un gran arranque de Copa de Oro, Mariano Werner fue el ganador de la primera fecha del mini torneo en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Con el Ford Mustang el piloto paranaense se impuso de punta a punta y ahora encabeza las posiciones del certamen de Turismo Carretera.

Mariano Werner ganó en San Luis.

Mariano Werner ganó en San Luis.

El tres veces campeón de TC se benefició por ganar la tercera serie, que terminó siendo la más rápida y con ello comenzó la prueba final desde la primera posición. Mariano sacó diferencias con su escolta Julián Santero en el pique inicial y con ello empezó a tomar distancia en la cima.

El Turismo Carretera arranca el minitorneo que tendrá cinco fechas de aquí a fin de año.

El Turismo Carretera abre la Copa de Oro en San Luis

El piloto de Paraná seguirá a bordo del Ford con el cual arrancó la actual temporada.

Mariano Werner no cambia de auto para el inicio de la Copa de Oro

No obstante, la neutralización del Auto de Seguridad lo obligó a Werner a ser preciso en el relanzamiento, lo que finalmente sucedió y volvió a escaparse en la punta. Pasaron las vueltas y el Ford se encaminó a la victoria, la segunda en la actual temporada. Ahora Werner es líder del mini torneo y ahora se perfila como uno de los principales candidatos a la corona.

La palabra de Mariano Werner

Con esta 30° victoria en la categoría más popular del país y quedó a solo tres victorias de igualar al Gurí Martínez. “Feliz de disfrutarlo con mis hijos, con mi familia y el equipo. Lo de la clasificación de ayer nos dio la chance de hacer la mejor serie hoy. Si hubiese largado Julián adelante, la carrera habría sido otra”, expresó el piloto impulsado por los hermanos Riva.

El segundo lugar finalmente lo ocupó Julián Santero, que buscó por todos los medios en llegar a la cima, pero no pudo con un Werner que se mostró firme. Al tercer escalón del podio lo ocupó Josito Di Palma, que el sábado había ganado la clasificación.

El de Concepción del Uruguay, Nicolás Bonelli con el Ford Mustang arribó en el 23° lugar. Con estos resultados Werner es líder en el certamen con 53 puntos, seguido por Otto Fritzler con 42,5 y Agustín Canapino con 35.

La continuidad del torneo será el 4 de octubre en el Autódromo de San Nicolás.

Mariano Werner San Luis Turismo Carretera
Noticias relacionadas
La categoría entregó dos carreras finales atractivas con sobrepasos en todas las curvas.

El TCR South America le puso calor a Concordia

Patronato perdió por lesión a Brandon Cortés luego de un fuerte golpe en la cara.

Patronato no pudo con Temperley y empató sin goles en el estadio Grella

Franco Colapinto quedó séptimo en España.

Madrid: Colapinto concretó otra sólida labor en la F1

santa fe: las fotos que dejo la apertura de los juegos suramericanos

Santa Fe: las fotos que dejó la apertura de los Juegos Suramericanos

Ver comentarios

Lo último

El TCR South America le puso calor a Concordia

El TCR South America le puso calor a Concordia

Diamante vivió una exitosa segunda edición de la Carrera de los Autos Locos

Diamante vivió una exitosa segunda edición de la Carrera de los Autos Locos

Patronato no pudo con Temperley y empató sin goles en el estadio Grella

Patronato no pudo con Temperley y empató sin goles en el estadio Grella

Ultimo Momento
El TCR South America le puso calor a Concordia

El TCR South America le puso calor a Concordia

Diamante vivió una exitosa segunda edición de la Carrera de los Autos Locos

Diamante vivió una exitosa segunda edición de la Carrera de los Autos Locos

Patronato no pudo con Temperley y empató sin goles en el estadio Grella

Patronato no pudo con Temperley y empató sin goles en el estadio Grella

Mariano Werner arrancó ganando en la Copa de Oro

Mariano Werner arrancó ganando en la Copa de Oro

Adepa renovó sus autoridades y presentó al consejo ejecutivo en Tucumán

Adepa renovó sus autoridades y presentó al consejo ejecutivo en Tucumán

Policiales
Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Viale: automóvil colisionó contra un árbol tras perder el control en la esquina de San Martín y Panuto

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Paraná: detuvieron a un hombre tras hurtar materiales de construcción en el hospital San Martín

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Una mujer de Concepción del Uruguay fue engañada con falsas inversiones y perdió más de 64.000 dólares

Concepción del Uruguay: Prefectura secuestró mercadería de contrabando

Concepción del Uruguay: Prefectura secuestró mercadería de contrabando

No hay estructura edilicia ni de personal: la advertencia sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

"No hay estructura edilicia ni de personal": la advertencia sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Diamante vivió una exitosa segunda edición de la Carrera de los Autos Locos

Diamante vivió una exitosa segunda edición de la Carrera de los Autos Locos

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Por los costos en Concordia evalúan reconvertir colectivos a GNC

Donación de órganos: la radiografía de los trasplantes en Entre Ríos

Donación de órganos: la radiografía de los trasplantes en Entre Ríos

El Gobierno provincial destinó 60 mil millones de pesos en infraestructura escolar

El Gobierno provincial destinó 60 mil millones de pesos en infraestructura escolar

Día del Bibliotecario: la tarea de quienes mantienen viva la palabra escrita

Día del Bibliotecario: la tarea de quienes mantienen viva la palabra escrita

Dejanos tu comentario