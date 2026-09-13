Mariano Werner arrancó ganando en la Copa de Oro

Mariano Werner se impuso en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis y es puntero del mini torneo. Julián Santero y Josito Di Palma lo escoltaron.

En un gran arranque de Copa de Oro, Mariano Werner fue el ganador de la primera fecha del mini torneo en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Con el Ford Mustang el piloto paranaense se impuso de punta a punta y ahora encabeza las posiciones del certamen de Turismo Carretera.

El tres veces campeón de TC se benefició por ganar la tercera serie, que terminó siendo la más rápida y con ello comenzó la prueba final desde la primera posición. Mariano sacó diferencias con su escolta Julián Santero en el pique inicial y con ello empezó a tomar distancia en la cima.

Mariano Werner no cambia de auto para el inicio de la Copa de Oro

No obstante, la neutralización del Auto de Seguridad lo obligó a Werner a ser preciso en el relanzamiento, lo que finalmente sucedió y volvió a escaparse en la punta. Pasaron las vueltas y el Ford se encaminó a la victoria, la segunda en la actual temporada. Ahora Werner es líder del mini torneo y ahora se perfila como uno de los principales candidatos a la corona.

La palabra de Mariano Werner

Con esta 30° victoria en la categoría más popular del país y quedó a solo tres victorias de igualar al Gurí Martínez. “Feliz de disfrutarlo con mis hijos, con mi familia y el equipo. Lo de la clasificación de ayer nos dio la chance de hacer la mejor serie hoy. Si hubiese largado Julián adelante, la carrera habría sido otra”, expresó el piloto impulsado por los hermanos Riva.

El segundo lugar finalmente lo ocupó Julián Santero, que buscó por todos los medios en llegar a la cima, pero no pudo con un Werner que se mostró firme. Al tercer escalón del podio lo ocupó Josito Di Palma, que el sábado había ganado la clasificación.

El de Concepción del Uruguay, Nicolás Bonelli con el Ford Mustang arribó en el 23° lugar. Con estos resultados Werner es líder en el certamen con 53 puntos, seguido por Otto Fritzler con 42,5 y Agustín Canapino con 35.

La continuidad del torneo será el 4 de octubre en el Autódromo de San Nicolás.