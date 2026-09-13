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La derrota de Chacarita le dio valor al empate de Patronato

La derrota de Chacarita ante Midland favoreció a Patronato en la pelea por la permanencia. El empate del Santo ante Temperley tomó mayor valor.

13 de septiembre 2026 · 19:07hs
Chacarita perdió y sigue comprometido.

Chacarita perdió y sigue comprometido.

La lucha por la permanencia en la Primera Nacional sumó un resultado que favorece a Patronato. Chacarita Juniors, uno de los equipos que pelea en la zona baja de la tabla junto al conjunto paranaense, perdió este domingo por 1 a 0 frente a Midland, en condición de visitante, por la 29ª fecha del campeonato.

El único gol del encuentro disputado en el estadio Ferrocarril Midland fue convertido por Matías Flores, a los 38 minutos del primer tiempo. El delantero aprovechó una de las oportunidades que tuvo el local y, con una buena definición, consiguió vencer al arquero de Chacarita para establecer la diferencia.

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A partir de allí, Midland logró sostener la ventaja y terminó quedándose con tres puntos importantes. Flores fue una de las figuras del partido, no solamente por haber marcado el tanto decisivo, sino también por su participación en el juego ofensivo del equipo.

El arquero Mauro Leguiza también tuvo una actuación destacada para el conjunto local, que consiguió mantener su arco en cero y concretar una victoria que tuvo incidencia directa en la pelea de la parte baja de la clasificación. El encuentro fue arbitrado por Juan Robledo.

Un resultado que beneficia al Santo

La caída de Chacarita adquiere especial importancia para Patronato, que venía de igualar 0 a 0 frente a Temperley en el Grella. Si bien el equipo dirigido por Marcelo Fuentes no pudo sumar de a tres, el empate tomó mayor valor a partir del traspié de uno de sus rivales directos.

Patronato necesita sumar en las próximas jornadas para alejarse definitivamente de la zona comprometida y, en ese contexto, cada punto puede resultar determinante en el tramo final de la temporada.

Con 29 fechas disputadas, la pelea por evitar el descenso comienza a tomar cada vez mayor trascendencia. El conjunto paranaense deberá aprovechar los próximos compromisos para ampliar la diferencia con los equipos que aparecen por debajo y afrontar el cierre del campeonato con mayor tranquilidad.

Lo que viene

En la próxima jornada, Midland deberá presentarse como visitante ante Güemes de Santiago del Estero, mientras que Chacarita tendrá un compromiso exigente en condición de local frente a Quilmes.

Chacarita empate Primera Nacional
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