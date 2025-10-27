Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

El Xeneize visitará el Claudio Chiqui Tapia para disputar el duelo correspondiente a la 12° jornada, postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

27 de octubre 2025 · 07:32hs
Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura.

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura.

Este lunes desde las 16, Boca visita a Barracas Central en el Estadio Claudio Chiqui Tapia para disputar el duelo reprogramado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, correspondiente a la 12° jornada del Torneo Clausura. Sin Rodrigo Battaglia, el Xeneize buscará ponerse al día en el calendario.

Boca llega a este partido luego de una derrota por 2 a 1 frente a Belgrano que complicó su objetivo de disputar la próxima Copa Libertadores. Esa caída en La Bombonera, sumada al resto de resultados que se dio en la 13° jornada, lo dejó en el quinto lugar de la tabla anual con 50 unidades, por debajo de Rosario Central (ya clasificado con 62), River (52), Argentinos Juniors (51) y Deportivo Riestra (51). Igualmente, un triunfo frente al Guapo le devolvería el segundo puesto, aquel que otorga un cupo directo hacia la fase de grupos.

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, junto a accionarios del reconocido café.

Boca sella una alianza estratégica con una reconocida marca internacional

El exDT de San Lorenzo sería uno de los apuntados por Boca.

En Uruguay aseguran que Boca quiere a Diego Aguirre

Además, quedó 10° en la Zona A del certamen, la más pareja de las dos que tiene el Torneo Clausura. Más allá de que hoy está afuera de los que clasifican a los octavos de final, un triunfo lo ungiría hasta la tercera posición y un empate lo dejará quinto.

Boca Barracas 1
Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura.

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura.

De cara a este partido trascendental, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda no podrá contar con Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y será baja para lo que resta de la fase regular. Milton Delgado sería su reemplazante. Además, habría otra modificación en el sector derecho del mediocampo, sitio donde ingresaría Williams Alarcón en lugar de Brian Aguirre. Edinson Cavani, por su parte, continuó entrenándose diferenciado por su distensión en el psoas derecho y no integró la lista de convocados por segundo partido consecutivo.

LEER MÁS: Independiente goleó 3-0 a Platense y ganó tras 15 partidos sin festejos

Barracas Central viene de cosechar un empate con sabor a derrota en cancha de Tigre. Ganaba 2 a 1 con un hombre más, pero un gol agónico de Sebastián Medina igualó el marcador. Ese resultado lo dejó séptimo en la Zona A, con 18 unidades.

En la tabla anual está peleando por un boleto hacia la Copa Sudamericana, certamen que disputaría por primera vez en su historia. Actualmente marcha décimo, un punto por debajo del Matador, el último de los clasificados, otro motivo por el que el Guapo se lamenta haber perdido dos puntos el fin de semana pasado.

Más allá de que está vivo en ambas tablas, el conjunto que comanda Rubén Darío Insua está atravesando su peor momento desde que comenzó el Clausura, ya que no gana desde el 29 de agosto, cuando superó 2 a 1 a Newell's por la fecha 7. Desde entonces cayó ante Sarmiento de local y empató los otros cuatro partidos (Godoy Cruz, Belgrano, Estudiantes y Tigre).

La probable formación de Barracas Central vs. Boca, por el Torneo Clausura

Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

La probable formación de Boca vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Los datos de Barracas Central vs. Boca, por el Torneo Clausura

  • Hora: 16.00.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Nicolás Lamolina.
  • Estadio: Claudio Chiqui Tapia.
Boca Barracas Central Torneo Clausura Rodrigo Battaglia
Noticias relacionadas
Rodrigo Battaglia sufrió una molestia en la práctica.

Rodrigo Battaglia encendió la alarma en Boca

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual.

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual

Boca empata sin goles ante Belgrano en La Bombonera.

Belgrano dio el batacazo en La Bombonera y derrotó a Boca

Claudio Úbeda intentará cortar la racha de sequía de títulos en Boca y clasificarlo a la Copa Libertadores.

Duelo cargado de emociones para Boca en La Bombonera

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: lunes con mínimas de 11° y nubosidad variable

Entre Ríos: lunes con mínimas de 11° y nubosidad variable

El horóscopo para este lunes 27 de octubre de 2025

El horóscopo para este lunes 27 de octubre de 2025

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

Ultimo Momento
Entre Ríos: lunes con mínimas de 11° y nubosidad variable

Entre Ríos: lunes con mínimas de 11° y nubosidad variable

El horóscopo para este lunes 27 de octubre de 2025

El horóscopo para este lunes 27 de octubre de 2025

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

El abogado de Daniel Tavi Celis habló de un uso político del operativo antidrogas

El abogado de Daniel Tavi Celis habló de un "uso político" del operativo antidrogas

Andrés Laumann: En Entre Ríos están naciendo bebés liberales

Andrés Laumann: "En Entre Ríos están naciendo bebés liberales"

Policiales
El abogado de Daniel Tavi Celis habló de un uso político del operativo antidrogas

El abogado de Daniel Tavi Celis habló de un "uso político" del operativo antidrogas

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Recuperaron tres bicicletas robadas en un edificio de Paraná

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Dos detenidos por el ataque a policías rurales en la zona de Santa Elena

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Trasladaron a un jefe narco: del tiroteo en Gualeguaychú a una cárcel de máxima seguridad

Ovación
Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

Colapinto: Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip

Colapinto: "Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip"

Franco Colapinto apenas resistió en México y terminó 16°

Franco Colapinto apenas resistió en México y terminó 16°

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Los chicos del Estudiantes listos para el Maratón Omar Boeri

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

Dalmiro Dettler cumple sus sueños en el exterior

La provincia
Entre Ríos: lunes con mínimas de 11° y nubosidad variable

Entre Ríos: lunes con mínimas de 11° y nubosidad variable

Andrés Laumann: En Entre Ríos están naciendo bebés liberales

Andrés Laumann: "En Entre Ríos están naciendo bebés liberales"

Joaquín Benegas Lynch: Si Argentina vuela, Entre Ríos también vuela

Joaquín Benegas Lynch: "Si Argentina vuela, Entre Ríos también vuela"

En Paraná: reparación de un caño maestro dejará sin agua a varios sectores

En Paraná: reparación de un caño maestro dejará sin agua a varios sectores

LLA se impuso en Entre Ríos y Rogelio Frigerio habló de un nunca más al populismo

LLA se impuso en Entre Ríos y Rogelio Frigerio habló de un "nunca más al populismo"

Dejanos tu comentario